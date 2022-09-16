"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций ФосАгро до 8200 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную стоимость акций "ФосАгро" до 8200 рублей за штуку, сохранив рекомендацию "покупать" для бумаг компании, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания по итогам 2022г может получить выручку более 500 млрд руб. Так как экспортная выручка занимает около 70% от общих доходов, экспортные пошлины составят приблизительно 6% - это не так много в условиях высоких цен на удобрения. Мы считаем, что данное снижение котировок нужно использовать как возможность для покупки акций "ФосАгро" под дивиденды", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

Эксперт напомнил, что после публикации сильных финансовых результатов за I полугодие 2022г по МСФО совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды в размере 780 руб. - это финальные дивиденды за 2021г + за I пол. 2022г.

"Текущая дивидендная доходность составляет 10,4%. Дата закрытия реестра - 3 октября 2022г. Тем не менее, из-за возможного ввода экспортных пошлин на экспортную выручку, мы понижаем целевой ориентир до 8200 руб., но сохраняем рекомендацию "покупать", - указывает Баженов.

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