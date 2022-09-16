Нефть будет торговаться в пятницу, вероятно, в диапазоне $91-93/барр. - ПСБ

Нефть марки Brent, вероятно, будет торговаться в диапазоне $91-93 за баррель в пятницу, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Как и ожидалось, цены на нефть пока удерживаются в диапазоне $90-95 за баррель, импульса для выхода вверх или вниз пока не наблюдается. Пока рынки в вялотекущем режиме ждут заседания ФРС США, где ожидается, что регулятор повысит ставку на 75 б.п. При этом растет вероятность и ее подъема на 100 б.п., что не добавляет оптимизма. Ситуация со спросом на энергоносители в мире остается напряженной, а рынок, даже без учета потенциальной иранской сделки (этот вариант кажется все менее возможным), находится в состоянии избытка предложения. Мы полагаем, что в пятницу ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent попытается отскакивать после избыточного снижения в четверг, внутри дня ориентируемся на диапазон $91-93 за баррель", - указывают эксперты в обзоре.

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