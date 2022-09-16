Курс рубля, вероятно, останется около 60 руб./$1 на торгах в пятницу - Sber CIB

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, существенно не изменится в течение торговой сессии в пятницу и останется вблизи уровня 60 руб./$1 в связи с вероятностью сохранения повышенного спроса на валюту, полагают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, завершат текущую неделю на уровнях $92-93 за баррель.

"Опережающую динамику на рынке госдолга в четверг показали выпуски с фиксированным купоном со сроком обращения один-два года, их доходности снизились на 10-15 б. п. В пятницу Банк России, скорее всего, снизит ставку на 50 б.п. и просигнализирует о намерении оценивать целесообразность дальнейшего смягчения монетарной политики. Могут прозвучать опасения в связи с некоторым усилением краткосрочных инфляционных рисков. Такой сценарий уже заложен в котировки рублевых облигаций, поэтому существенной реакции рынка ОФЗ на решение ЦБ не ожидается", - отмечают в Sber CIB.

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