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16 сентября 2022 года 10:01

Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика США, Китая и еврозоны, решение ЦБ РФ по ставке:

- Решение Банка России по монетарной политике;

- Сентябрьский индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета;

- Розничные продажи, промышленное производство и инвестиции в основной капитал в Китае за август;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за август.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    МИР-РОССИЯ-АНОНС


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