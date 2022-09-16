Среднесрочные перспективы индекса Мосбиржи скорее позитивны - "Алго Капитал"

Среднесрочные перспективы индекса Мосбиржи скорее позитивны, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Локальный рынок акций в четверг сумел умеренно повыситься вопреки явному вечернему ухудшению состояния внешнего фона. На этот раз участников российских торгов не смутила даже сильная просадка стоимости нефтяных фьючерсов. Столь независимая динамика индексов Мосбиржи и РТС объясняется тем, что отечественный фондовый рынок остается изолированным от мирового финансового контура. - пишет эксперт в комментарии. - С технической точки зрения рублевый индекс продолжает удерживаться на расстоянии однодневного движения от своего недавнего четырехмесячного максимума. Таким образом, его среднесрочные перспективы выглядят скорее позитивными. Не исключено, что ожидаемое понижение ключевой ставки ЦБ РФ выступит в качестве фундаментального стимула для дальнейшего роста. Тренд на понижение доходности банковских депозитов должен способствовать притоку дополнительных средств в акции отечественных предприятий".

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