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16 сентября 2022 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 16 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, большинство аналитиков ждут ее снижения на 50 базисных пунктов - до 7,5% годовых. В целом ожидания экспертов по уровню снижения ставки варьируются в диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением на фоне роста доходностей гособлигаций и после публикации статистики по розничным продажам и промышленному производству в США за август. Ожидание инвесторами продолжения подъема ставки ФРС после выхода данных по инфляции в Штатах подогревают рост на рынке облигаций, что спровоцировало снижение акций. Трейдеры оценивают в 74% вероятность очередного повышения ставки американским Центробанком в сентябре на 75 базисных пунктов и в 26% - вероятность подъема на 100 базисных пунктов, согласно данным CME Group. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries в четверг поднялась до 3,46% годовых с 3,41% в среду.

Трейдеры в четверг анализировали также статистические данные по розничным продажам в США, которые могут указать на уровень потребительского спроса и состояние экономики страны, в ВВП которой около 70% приходится на конечное потребление домохозяйств. Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,3% в помесячном выражении. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 0,1%, а прогноз Trading Economics предусматривал, что продажи останутся на июльском уровне. Объем промышленного производства в США в августе уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные ФРС. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Фондовые индексы Китая снижаются в пятницу, как и остальные азиатские индикаторы, несмотря на сильные статистические данные. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 1%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,5%. Значение японского индекса Nikkei 225 упало по итогам торгов чуть более чем на 1%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:30 МСК уменьшилось на 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился с открытия рынка на 1,4%.

Темпы подъема розничных продаж и объема промышленного производства в Китае в августе ускорились по сравнению с июлем и оказались лучше прогнозов аналитиков. Объем розничных продаж в стране увеличился на 5,4% относительно августа прошлого года. Эксперты в среднем ожидали, что показатель увеличится на 3,5%, отмечает Trading Economics. В июле он вырос на 2,7%. Темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце ускорились до 4,2% по сравнению с 3,8% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал подъем на 3,8%. Безработица в КНР в августе опустилась до минимальных с января 5,3% по сравнению с 5,4% в июле.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в пятницу после резкого снижения накануне, вызванного укреплением доллара и опасениями по поводу мирового спроса на топливо. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в пятницу составила $91,47 за баррель, что на 0,69% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3,5%, до $90,84 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $85,57 за баррель, что на 0,55% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов упала на 3,8%, до $85,10 за баррель.

Сентябрьское заседания ФРС состоится на следующей неделе, и рынок уверен, что американский Центробанк снова повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, чтобы замедлить сохраняющуюся высокую инфляцию в США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 6,627 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,747 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 сентября вырос на 0,09% и составил 109,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,11%, поднявшись до 810,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+0,7%), "ГТЛК-001Р-15" (+0,56%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Совкомбанк БО-П04" (-0,64%), "РЖД 001P-05R" (-0,5%) и "ГТЛК-002Р-01" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ставку 13-14-го купонов облигаций серии БО-17 на уровне 8,7% годовых. Банк разместил 15-летние облигации объемом 5 млрд рублей в октябре 2016 года по ставке 9,5% годовых. Ставка текущего купона - 7,6% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 29 сентября.

АО "Гидромашсервис" приобрело в рамках оферт по соглашению с владельцами 1 млн 492,483 облигации серии БО-02 и 1 млн 475,427 облигаций серии БО-03. Объем каждого из выпусков составляет по 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 49,75% выпуска БО-02 и 49,18% выпуска БО-03. Цена приобретения облигаций серии БО-02 была установлена на уровне 99,15% от номинала, серии БО-03 - 98,75% от номинала. Компания разместила оба 10-летних выпуска объемом по 3 млрд рублей каждый в июле и октябре 2020 года. Ставка купонов до оферты в июле и октябре 2023 года установлена для облигаций серии БО-02 на уровне 8,15% годовых, для БО-03 - 7,95% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 15 сентября ограничивает режим торгов облигациями ООО "Эбис" серий БО-П01 - БО-П05 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК". Накануне компания допустила дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,235 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,069 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указала "отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплаты". В связи с наступлением дефолтов, а также ковенанты "кросс-дефолт" по всем пяти выпускам биржевых облигаций компании наступило право требования досрочного погашения. Трехлетний выпуск серии БО-П02 на 150 млн рублей компания разместила в декабре 2019 года по ставке квартального купона 14% годовых. Выпуск серии БО-П05 на 499,9 млн рублей и сроком обращения 4 года компания размещала в период с ноября 2021 по 2022 год. Ставка квартального купона по выпуску - 14,5% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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