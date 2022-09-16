Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59,5-60 руб./$1 на торгах в пятницу - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, останется в узком диапазоне 59,5-60 руб./$1 на торгах в пятницу в связи с сохранением навеса предложения иностранной валюты в текущий момент, говорится в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егора Жильникова.

Эксперт, правда, при этом отмечает, что в случае более резкого решения Банка России, чем снижение ключевой ставки на 50 б.п., курс доллара может продемонстрировать небольшой рост.

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