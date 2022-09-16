Инвесторам, возможно, стоит закрыть длинные позиции в акциях Salesforce, Intuit, PayPal, AMD и NVIDIA - BCS Express

Инвесторам, возможно, стоит закрыть длинные позиции в акциях Salesforce Inc., Intuit Inc., PayPal Holdings, Advanced Micro Devices (AMD) и NVIDIA Corp., полагает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Более высокая оценка по мультипликаторам эмитента может говорить о превосходстве бизнеса над конкурентами, с одной стороны, или же о "перегретой" стоимости акций с другой. И в условиях "медвежьего" рынка "дорогие" акции могут быстро обесцениться. Это указывает на то, что по таким бумагам уже, вероятно, пора закрывать длинные позиции. Среди сферы высоких технологий на рынке акций США в группу риска входят Salesforce, Intuit, PayPal, а также полупроводниковые AMD и NVIDIA - котировки их бумаг имеют шансы продолжить дешеветь", - пишет аналитик в обзоре.

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