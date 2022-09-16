Рубль, вероятно, останется в диапазоне 59-61 руб./$1 в пятницу - Freedom Finance Global

Валютная пара доллар/рубль с высокой вероятностью останется в пределах диапазона 59-61 руб./$1 на торгах в пятницу, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Реакция национальной валюты на решение ЦБ РФ по ключевой ставке, скорее всего, будет нейтральной, отмечает эксперт.

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