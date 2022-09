Цены на нефть слабо растут в пятницу утром

Рынок акций США завершил торги в четверг снижением. Фондовые индексы Китая снижаются в пятницу, как и остальные азиатские индикаторы. Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением на фоне роста доходностей гособлигаций и после публикации статистики по розничным продажам и промышленному производству в США за август.

Ожидание инвесторами продолжения подъема ставки ФРС после выхода данных по инфляции в Штатах подогревают рост на рынке облигаций, что спровоцировало снижение акций. Трейдеры оценивают в 74% вероятность очередного повышения ставки американским центробанком в сентябре на 75 б.п. и в 26% - вероятность подъема на 1 п.п., согласно данным CME Group. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries в четверг поднялась до 3,458% с 3,411% в среду.

Трейдеры в четверг анализировали также статистические данные по розничным продажам в США, которые могут указать на уровень потребительского спроса и состояние экономики страны, около 70% которой приходится на потребительские расходы.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,3% в помесячном выражении, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 0,1%, а прогноз Trading Economics предусматривал, что продажи останутся на июльском уровне.

Объем промышленного производства в США в августе уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные ФРС. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Котировки акций железнодорожных компаний активно росли на сообщении Белого дома о том, что крупнейшие операторы железных дорог США достигли предварительного соглашения с профсоюзами рабочих и тем самым предотвратили забастовку, запланированную на пятницу. Тем не менее темпы подъема акций снизились к завершению сессии по мере общего снижения на рынке.

Бумаги Union Pacific Corp. (SPB: UNP) подорожали на 0,2% и Norfolk Southern Corp. (SPB: NSC) - на 0,5%.

Акции Adobe Inc. (SPB: ADBE), крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений, рухнули на 16,8%. Компания объявила о покупке владельца сервиса по разработке интерфейсов Figma за $20 млрд. Кроме того, Adobe опубликовала квартальные результаты, в соответствии с которыми ее чистая прибыль снизилась на 6%.

Капитализация крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa (SPB: AA) упала на 3,7%. Главный финансовый директор Alcoa Уильям Оплингер заявил, что компания испытывает давление в связи с возросшими расходами на электроэнергию и снижением цен на металл, в результате чего получит меньше прибыли в третьем квартале.

Котировки бумаг авиаперевозчика Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) снизились на 3% после ухудшения прогноза на третий квартал. Тем временем акции страховщика Humana Inc. (SPB: HUM) подскочили на 8,4% после улучшения годового прогноза прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 173,27 пункта (0,56%) и составил 30961,82 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 44,66 пункта (1,13%) - до 3901,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 167,32 пункта (1,43%) и составил 11552,36 пункта.

Фондовые индексы Китая снижаются в пятницу, как и остальные азиатские индикаторы, несмотря на сильные статистические данные.

Темпы подъема розничных продаж и объема промышленного производства в Китае в августе ускорились по сравнению с июлем и оказались лучше прогнозов аналитиков.

Объем розничных продаж в стране увеличился на 5,4% относительно августа прошлого года, показали данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Эксперты в среднем ожидали, что показатель увеличится на 3,5%, отмечает Trading Economics. В июле он вырос на 2,7%.

Темпы роста промышленного производства в Китае в прошлом месяце ускорились до 4,2% по сравнению с 3,8% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал подъем на 3,8%.

Безработица в КНР в августе опустилась до минимальных с января 5,3% по сравнению с 5,4% в июле.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:20 МСК снизился на 1%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,5%.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже дешевеют акции энергетической China Shenhua Energy Co. Ltd. (-4,7%), девелопера Country Garden Holdings Co. Ltd. (-3,8%) и IT компании Baidu Inc. (-2,9%).

Между тем акции поставщика оборудования для видеонаблюдения Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. растут на торгах в Шэньчжэне на 4,4% после объявления о запуске обратного выкупа акций объемом 2 млрд юаней ($285,9 млн).

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК упало на 1%.

В число лидеров снижения входят котировки акций логистических Nippon Express Holdings Inc. (-4,7%) и Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (-4,6%), а также производителя электроники Tokyo Electron Ltd. (-3,9%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:30 МСК уменьшилось на 0,9%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники LG Electronics Inc. дешевеют на 1,9%, в то время как бумаги его конкурента Samsung Electronics Co. дорожают на 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился с открытия рынка на 1,4%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto падает на 2,1% и 2,4% соответственно. Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подешевели на 3,4% и 2,8%.

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в пятницу после резкого снижения накануне, вызванного укреплением доллара и опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК в пятницу составляет $91,19 за баррель, что на $0,35 (0,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $3,26 (3,5%), до $90,84 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $85,30 за баррель, что на $0,20 (0,24%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов упала на $3,38 (3,8%), до $85,10 за баррель.

"Доллар активно восстановился и удерживается у недавних максимумов на фоне "ястребиного" прогноза политики Федрезерва на ближайшие месяцы", - написали аналитики энергетического отдела StoneX.

Сентябрьское заседания ФРС состоится на следующей неделе, и рынок уверен, что центробанк снова повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, чтобы замедлить сохраняющуюся высокую инфляцию в США.

"На ближайшую перспективу мы придерживаемся осторожного прогноза относительно цен на нефть, поскольку на мировую экономику оказывают давление растущие ставки, подрывая спрос на топливо", - написал старший рыночный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло.