Рубль демонстрирует слабые колебания к доллару и евро на старте торгов из-за влияния противоречивых факторов

Москва. 16 сентября. Доллар США незначительно растет, евро не меняется на Московской бирже на старте торгов в пятницу утром, рубль демонстрирует боковую динамику к бивалютной корзине из-за противоречивых факторов и в ожидании заседания ЦБ РФ по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 60,02 - 60,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,0325 руб./$1 (+23,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 59,7825 руб./EUR1 (0 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 12,79 коп. к уровню закрытия 15 сентября, до 59,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,62 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,29 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в пятницу под влиянием противоречивых внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывают растущие в рамках коррекции нефтяные котировки, с другой стороны ощущается негатив со стороны мировых рынков капитала. Явных стимулов к более заметным движениям валют пока не наблюдается, участники рынка находятся в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Нацвалюта практически не отреагировала на объявленные накануне вечером США новые антироссийские санкции.

Совет директоров Банка России в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, большинство аналитиков ждут ее снижения на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5%. В целом ожидания экспертов по уровню снижения ставки варьируются в диапазоне от 25 до 100 б.п.

Заседание совета директоров по ставке 16 сентября опорным не будет, то есть после него состоится только пресс-конференция председателя. Следующее заседание по денежно-кредитной политике пройдет 28 октября (оно будет опорным).

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $92,76 за баррель, что на 0,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,97 за баррель, что на 0,09% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением на фоне роста доходностей гособлигаций и после публикации статистики по розничным продажам и промышленному производству в США за август. Ожидание инвесторами нового подъема ставки ФРС после выхода данных по инфляции в Штатах подогревает рост на рынке облигаций, что спровоцировало снижение акций.

Cтатистические данные по розничным продажам в США, которые могут указать на уровень потребительского спроса и состояние экономики страны, в ВВП которой около 70% приходится на конечное потребление домохозяйств.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,3% в помесячном выражении. Объем промышленного производства в США в августе уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные ФРС.