Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне дешевеющих UST

Москва. 15 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне дешевеющих американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 60,42% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,15% годовых). При этом бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 227 базисных пунктов - до 60,79% от номинала (их доходность снизилась на 40 базисных пунктов - до 10,3% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 44 базисных пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году прибавили в цене 200 базисных пунктов, подорожав до 52,64% от номинала (их доходность снизилась на 38 базисных пунктов - до 10,5% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 1 базисный пункт - до 51,97% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 25,11% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 51,02% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 20,49% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 66 базисных пунктов, подешевев до 44,68% от номинала (их доходность выросла на 34 базисных пункта - до 19,89% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2030 году подорожали за день на 123 базисных пункта - до 66,09% от номинала (их доходность снизилась на 102 базисных пункта - до 28,47% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году прибавил в цене 30 базисных пунктов, подорожав до 68,41% от номинала (его доходность снизилась на 13 базисных пунктов - до 45,15% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает также влияние падающих в цене US Treasuries на динамику отечественных евробондов. При этом поддержку еврооблигациям России оказывают такие факторы, как отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

В свою очередь негативное влияние на американский долговой рынок продолжают оказывать обеспокоенность инвесторов высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики Федрезервом. Ожидания инвесторов, что ФРС продолжит подъем ставки после выхода данных по инфляции в США стимулируют рост доходности американских гособлигаций. Трейдеры оценивают в 74% вероятность очередного повышения ставки американским центробанком в сентябре на 75 базисных пунктов и в 26% - на 100 базисных пунктов, согласно данным CME Group. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries в четверг поднялась до 3,44% с 3,41% годовых в среду.

Участники рынка в четверг также анализируют статистические данные по розничным продажам в Соединенных Штатах за август, которые могут указать на уровень потребительского спроса и состояние экономики страны, в ВВП которой около 70% которой приходится на конечное потребление домохозяйств.

Розничные продажи в США в прошлом месяце увеличились на 0,3% в помесячном выражении, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 0,1%, а прогноз Trading Economics предусматривал, что продажи останутся на июльском уровне. Объем промышленного производства в США в августе уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные ФРС. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.