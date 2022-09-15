Sber CIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций О`Кей

Sber CIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций ГК "О`Кей", сообщается в комментарии инвестбанка.

"Группа "О''КЕЙ" опубликовала финансовые результаты за I половину 2022г. Чистая розничная выручка повысилась на 10,4% год к году - до 96,8 млрд руб. Валовая прибыль повысилась на 14,5% - до 22,3 млрд руб. Валовая рентабельность увеличилась на 0,8 п.п. - до 22,8%. Основным драйвером выступает сегмент дискаунтеров, EBITDA которого увеличилась в 2,6 раза - до 1,7 млрд руб. Это компенсировало негативный эффект от сегмента гипермаркетов. Чистая прибыль компании увеличилась до 0,6 млрд руб. По-прежнему с осторожностью оцениваем инвестиционные перспективы компании и подтверждаем оценку "держать" для её акций", - пишут аналитики Sber CIB.

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