"КИТ Финанс Брокер" понизил рекомендацию для акций Роснефти до "держать"

"КИТ Финанс Брокер" понизил рекомендацию для акций "Роснефти" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 400 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Роснефть" озвучила результаты работы за I полугодие 2022г по МСФО. Выручка компании увеличилась на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,17 трлн руб. на фоне положительной динамики цен на нефть и ослаблении рубля в I кв. 2022г. Но чистая прибыль Роснефти выросла на всего на 13,1% - до 432 млрд руб. из-за роста операционных и финансовых расходов компании за I пол. 2022г. Результаты оказались хуже наших ожиданий". - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

По мнению эксперта, давление на прибыль оказали ряд негативных внешних факторов. В частности, значительное удорожание логистики, рост тарифов на транспортировку по железной дороге на 18,6% с начала года и цен на электроэнергию, расходы на которую достигли 30% в структуре затрат. Также негативное влияние оказало беспрецедентное повышение ключевой ставки Банком России в I кв. 2022г до 20%, которое привело к росту финансовых расходов.

"Исходя из действующей дивидендной политики компании, по нашим оценкам, размер дивиденда за I пол. 2022г составит 20,38 руб. на акцию. Текущая ожидаемая дивидендная доходность составляет 5,48%. В связи с вышеперечисленным, мы сохраняем целевой ориентир по акциям "Роснефти" - 400 руб., но понижаем рекомендацию с покупать до держать", - резюмирует Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.