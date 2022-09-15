ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты О''Кей за 1П22

Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает финансовые результаты ГК "О''Кей" за 1П22 и ожидает их позитивной динамики во 2П22, отмечается в комментарии банка.

"О''Кей" в I полугодии 2022г увеличил выручку на 10,3% г/г, до 97,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 3,8 раз г/г, до 0,58 млрд руб. Мы позитивно смотрим на результаты компании. На рост чистой прибыли оказала влияние курсовая разница, прибыль за счет нее увеличилась в 2,8 раз г/г. Увеличение EBITDA произошло за счет роста данного показателя у сети ДА! в 2,6 раз г/г. Снижение долговой нагрузки обусловлено меньшим увеличением чистого долга (6,7% г/г) по сравнению с увеличением EBITDA LTM: по состоянию на 30 июня 2022г ее рост составил 11,8% г/г. Депозитарные расписки отреагировали на результаты отчета ростом почти на 20%. Мы ждем положительной динамики финансовых результатов во втором полугодии за счет дальнейшего развития направления дискаунтеров", - пишут эксперты банка.

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