Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Москва. 15 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря продажам валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.

Курс доллара США составил 59,695 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,5675 руб./EUR1, подешевев на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 28 копеек - до 59,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику к доллару и евро на дневных торгах в четверг, несмотря на негативный внешний фон (падающие мировые фондовые и товарные рынки), который сформировался на опасениях агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом после опубликования на этой неделе в США данных об инфляции за август, превысивших ожидания аналитиков. Европейские фондовые площадки опускаются к середине дня на 0,1-1,5%, фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,2%, падают также цены на нефть. Вместе с тем поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров.

Нефтяные котировки усилили снижение в ходе торгов в четверг на фоне укрепления доллара и опасений по поводу мировой экономики. Долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, умеренно поднимается в четверг, оказывая давление на сырьевые товары, включая нефть. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 1,22% - до $92,95 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени понизились на 1,27% - до $87,36 за баррель. Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,3%.

Кроме того, нефтяные трейдеры оценивают сделанное накануне заявление Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

В свою очередь министерство энергетики США сообщило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.

Ожидания аналитиков относительно снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября варьируются в диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов, но все же большинство экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Прогнозы аналитиков были даны до публикации данных о динамике инфляционных ожиданий. Они, согласно опубликованному на сайте Банка России опросу "инФОМ", в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень.

Дефляция в России, по данным Росстата, с 6 по 12 сентября 2022 года составила всего 0,03% после дефляции 0,13% с 30 августа по 5 сентября, 0,16% с 23 по 29 августа, 0,15% с 16 по 22 августа, 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% со 2 по 8 августа. Годовая инфляция на 12 сентября замедлилась примерно до 14,05% с 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

"Поддержку рублю на внутреннем валютном рынке оказывает постепенная активизация продаж валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат. Стоит отметить, что после разочаровывающей статистики по инфляции в США, евро в паре с долларом (как на внешних рынках, так и на Мосбирже) вновь опустился чуть ниже паритета. Не исключено, что европейская валюта останется под давлением вплоть до заседания ФРС 20-21 сентября. При этом курс доллара к рублю может остаться в диапазоне 59-60 руб./$1 в четверг, инерционно двигаясь к его нижней границе, так как явных драйверов к смене слабо выраженного нисходящего тренда американской валюты пока не наблюдается", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, рубль в четверг умеренно укрепляется против основных конкурентов. Сегодня - неофициальное начало сентябрьского налогового периода, что оказывает поддержку российской валюте, даже несмотря на слабый внешний фон.

"Согласно сообщениям СМИ, Минфин готов возобновить интервенции исходя из цены отсечения нефти $60 за баррель и добычи 9,5 млн баррелей в сутки. Исходя из текущей цены на нефть марки Urals на уровне около $80 за баррель и добычи 10-10,5 млн баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от $3 млрд до $3,5 млрд ежемесячно. Запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7-10% относительно устоявшихся уровней. Таким образом, прогноз для рубля на осень сохраняем на уровне 65 рублей за доллар", - отмечает Шульгин.

"В среду курс доллара на торгах Мосбиржи на время опускался ниже отметки 59,6 руб./$1, но его изменение по итогам дня было незначительным - за день курс снизился лишь на 0,03%, до 59,89 руб./$. Принципиально значимых для нацвалюты новостей пока нет, и рубль продолжает тяготеть к укреплению - сегодня курс доллара вновь снижается по отношению к закрытию предыдущего дня и находится около 59,7 руб./$1. Другие валюты развивающихся стран преимущественно слабеют в ходе дневных торгов 15 сентября. Сегодня курс доллара может вновь протестировать отметку 59,5 руб./$1, но более заметное укрепление рубля мы можем увидеть, скорее, на следующей неделе по мере приближения налогового периода", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) слегка снизились в четверг относительно предыдущего торгового дня в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась за день на 3 базисных пункта - до 8% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 пунктов - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала за день на 8 базисных пунктов - до 8,18% годовых, процентная ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 базисных пункта - до 8,27% годовых, а на срок 6 месяцев - на 2 базисных пункта, до 8,3% годовых.