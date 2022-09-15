.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в августе составила 0,52%
В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%
 
Медиарейтинг банков за август 2022 года
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2022 года. Ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга...
 
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 и 2023 годы
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,9%. "Европейский газовый кризис, высокая инфляция и резкое ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики...
 
Ведомствам предложат урезать утвержденные траты на 2023 год на 10%
Минфин сообщил ведомствам о сокращении на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Такое решение не означает, что траты следующего года окажутся меньше, чем предполагалось в законе о...
 
15 сентября 2022 года 15:43

Рубль днем умеренно укрепляется к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Москва. 15 сентября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря продажам валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.

Курс доллара США составил 59,695 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,5675 руб./EUR1, подешевев на 39,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 28 копеек - до 59,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику к доллару и евро на дневных торгах в четверг, несмотря на негативный внешний фон (падающие мировые фондовые и товарные рынки), который сформировался на опасениях агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом после опубликования на этой неделе в США данных об инфляции за август, превысивших ожидания аналитиков. Европейские фондовые площадки опускаются к середине дня на 0,1-1,5%, фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,2%, падают также цены на нефть. Вместе с тем поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров.

Нефтяные котировки усилили снижение в ходе торгов в четверг на фоне укрепления доллара и опасений по поводу мировой экономики. Долларовый индекс, показывающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, умеренно поднимается в четверг, оказывая давление на сырьевые товары, включая нефть. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 1,22% - до $92,95 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени понизились на 1,27% - до $87,36 за баррель. Накануне Brent подорожала на 1%, WTI - на 1,3%.

Кроме того, нефтяные трейдеры оценивают сделанное накануне заявление Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

В свою очередь министерство энергетики США сообщило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.

Ожидания аналитиков относительно снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября варьируются в диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов, но все же большинство экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 базисных пунктов - до 7,5% годовых. Прогнозы аналитиков были даны до публикации данных о динамике инфляционных ожиданий. Они, согласно опубликованному на сайте Банка России опросу "инФОМ", в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень.

Дефляция в России, по данным Росстата, с 6 по 12 сентября 2022 года составила всего 0,03% после дефляции 0,13% с 30 августа по 5 сентября, 0,16% с 23 по 29 августа, 0,15% с 16 по 22 августа, 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% со 2 по 8 августа. Годовая инфляция на 12 сентября замедлилась примерно до 14,05% с 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

"Поддержку рублю на внутреннем валютном рынке оказывает постепенная активизация продаж валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат. Стоит отметить, что после разочаровывающей статистики по инфляции в США, евро в паре с долларом (как на внешних рынках, так и на Мосбирже) вновь опустился чуть ниже паритета. Не исключено, что европейская валюта останется под давлением вплоть до заседания ФРС 20-21 сентября. При этом курс доллара к рублю может остаться в диапазоне 59-60 руб./$1 в четверг, инерционно двигаясь к его нижней границе, так как явных драйверов к смене слабо выраженного нисходящего тренда американской валюты пока не наблюдается", - считает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, рубль в четверг умеренно укрепляется против основных конкурентов. Сегодня - неофициальное начало сентябрьского налогового периода, что оказывает поддержку российской валюте, даже несмотря на слабый внешний фон.

"Согласно сообщениям СМИ, Минфин готов возобновить интервенции исходя из цены отсечения нефти $60 за баррель и добычи 9,5 млн баррелей в сутки. Исходя из текущей цены на нефть марки Urals на уровне около $80 за баррель и добычи 10-10,5 млн баррелей в сутки, валютные интервенции могут составить от $3 млрд до $3,5 млрд ежемесячно. Запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на 7-10% относительно устоявшихся уровней. Таким образом, прогноз для рубля на осень сохраняем на уровне 65 рублей за доллар", - отмечает Шульгин.

"В среду курс доллара на торгах Мосбиржи на время опускался ниже отметки 59,6 руб./$1, но его изменение по итогам дня было незначительным - за день курс снизился лишь на 0,03%, до 59,89 руб./$. Принципиально значимых для нацвалюты новостей пока нет, и рубль продолжает тяготеть к укреплению - сегодня курс доллара вновь снижается по отношению к закрытию предыдущего дня и находится около 59,7 руб./$1. Другие валюты развивающихся стран преимущественно слабеют в ходе дневных торгов 15 сентября. Сегодня курс доллара может вновь протестировать отметку 59,5 руб./$1, но более заметное укрепление рубля мы можем увидеть, скорее, на следующей неделе по мере приближения налогового периода", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) слегка снизились в четверг относительно предыдущего торгового дня в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась за день на 3 базисных пункта - до 8% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 пунктов - до 8,02% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала за день на 8 базисных пунктов - до 8,18% годовых, процентная ставка на срок 3 месяца снизилась на 3 базисных пункта - до 8,27% годовых, а на срок 6 месяцев - на 2 базисных пункта, до 8,3% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 сентября 2022 года 19:37
Рубль растерял часть дневного роста, но все равно закрылся в плюсе к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки
Москва. 15 сентября. Доллар США и евро слегка снизились на Московской бирже в четверг; рубль немного укрепился к бивалютной корзине благодаря продажам валютной выручки экспортерами, при этом рост сдерживался заметно упавшей нефтью.    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 19:23
Рынок акций РФ поднялся в район 2450п по индексу МосБиржи, несмотря на падение нефти
Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ в четверг возобновил рост по большинству blue chips, несмотря на негативные внешние сигналы (нефть Brent упала ниже $91 за баррель), индекс МосБиржи на фоне вечернего ослабления рубля поднялся в район рубежа 2450 пунктов во главе с бумагами нефтяных и финансовых компаний. Аутсайдерами выступили акции "Роснефти" (-2,6%), несмотря на новости о перспективе промежуточных дивидендов.    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 19:00
Цены евробондов РФ продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне дешевеющих UST
Москва. 15 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в четверг смешанную динамику на фоне дешевеющих американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились.    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 19:00
Акции Газпрома интересны для покупки на краткосрочную перспективу - "Мои Инвестиции"
Акции "Газпрома" интересны для покупки на краткосрочную перспективу, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Уход "Газпрома" из Европы предполагает долгосрочные последствия. Цены на газ в Европе выросли в 10 раз за 2 года - до $2500 за 1 тыс. куб. Фьючерсы на европейский газ не...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:31
Sber CIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций О`Кей
Sber CIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций ГК "О`Кей", сообщается в комментарии инвестбанка. "Группа "О''КЕЙ" опубликовала финансовые результаты за I половину 2022г. Чистая розничная выручка повысилась на 10,4% год к году - до 96,8 млрд руб. Валовая прибыль повысилась на 14,5% - до...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 18:01
Цена нефти, скорее всего, останется на уровне $90-95/барр. до конца года - Банк "Открытие"
Цена нефти, скорее всего, останется на уровне $90-95 за баррель Brent до конца года, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина. "Ситуация с добычей нефти в России пока развивается по позитивному сценарию. Вместо ожидаемого падения мы видим...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 17:29
Роснефть стоит рассмотреть как кандидата на включение в дивидендный портфель - "Открытие Инвестиции"
Инвесторам стоит рассмотреть "Роснефть" как кандидата на включение в дивидендный портфель, считает главный аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин. "Расчетный дивиденд по итогам I полугодия 2022г исходя из 50% чистой прибыли по МСФО - 20,38 руб./акция с доходностью около 5,5% и ростом на 13%...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 16:50
"КИТ Финанс Брокер" понизил рекомендацию для акций Роснефти до "держать"
"КИТ Финанс Брокер" понизил рекомендацию для акций "Роснефти" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 400 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Роснефть" озвучила результаты работы за I полугодие 2022г по МСФО. Выручка компании увеличилась на 32,5% по...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 16:19
ПСБ позитивно оценивает финансовые результаты О''Кей за 1П22
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает финансовые результаты ГК "О''Кей" за 1П22 и ожидает их позитивной динамики во 2П22, отмечается в комментарии банка. "О''Кей" в I полугодии 2022г увеличил выручку на 10,3% г/г, до 97,8 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 3,8 раз г/г, до 0,58 млрд руб. Мы...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 15:42
ЦБ, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. по итогам заседания 16 сентября - Райффайзенбанк
Банк России, вероятно, снизит ключевую ставку на 50 б.п. по итогам заседания 16 сентября, полагают аналитики Райффайзенбанка Григорий Чепков и Станислав Мурашов. "Инфляционные ожидания растут второй месяц подряд - до 12,5% г/г, оставаясь на повышенных уровнях. Это может привести к новой волне...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 15:17
S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 3910-3960п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3910-3960 пунктов, говорится в комментарии Freedom Finance Global. "После глубокой коррекции S&P 500 отскочил и смог удержаться над поддержкой, расположенной на уровне 3900 пунктов. RSI остается выше зоны...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 14:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции О''Кей с целью 40 руб
Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "О''Кей" с целью 40 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,9%, стоп-приказ: 29 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что компания представила...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 14:25
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена на 0,25% в пятницу - "Открытие Инвестиции"
Ключевая ставка ЦБ РФ может быть снижена на 0,25% в пятницу, 16 сентября, полагает эксперт управляющей компании "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Руслан Мустаев. "Нужно понимать, что повышение или снижение ключевой ставки не дают мгновенного влияния на инфляцию, как бы этого ни хотелось...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 14:02
"Финам" сохраняет умеренно позитивную оценку цены акций Роснефти
"Финам" сохраняет умеренно позитивную оценку цены акций "Роснефти", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Несмотря на слабую краткую сводку финансовых результатов по МСФО за первое полугодие 2022 года, мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции "Роснефти", однако понижаем...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 13:42
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $116
Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $116 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,47%, стоп-приказ: $101, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует финансовый отчет 27 октября,...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.