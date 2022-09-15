S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 3910-3960п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3910-3960 пунктов, говорится в комментарии Freedom Finance Global.

"После глубокой коррекции S&P 500 отскочил и смог удержаться над поддержкой, расположенной на уровне 3900 пунктов. RSI остается выше зоны перепроданности, однако MACD указывает на вероятность продолжения боковой или нисходящей динамики. Скорее всего, бенчмарк продолжит движение вблизи уровня поддержки", - пишет аналитик Алина Попцова.

Торговая сессия 14 сентября на американских фондовых площадках завершилась в небольшом плюсе, напоминает эксперт. Драйвером восстановления котировок накануне стали данные индекса цен производителей (PPI), который продолжил двигаться вниз второй месяц подряд и за август опустился на 0,1% м/м и 8,7% г/г.

Также участники рынка позитивно реагируют на решение властей китайского мегаполиса Чэнду ослабить антиковидные ограничения после двухнедельного локдауна. "Пекин продолжает курс "тонкой настройки" и стимулирования экономики в преддверии октябрьского съезда Компартии, - отмечает Попцова. - Накануне было объявлено о предоставлении дополнительной квоты на повторное кредитование для предприятий обрабатывающей промышленности, а также для малого и среднего бизнеса".

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