"Финам" открыл торговую идею: покупать акции О''Кей с целью 40 руб

Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "О''Кей" с целью 40 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,9%, стоп-приказ: 29 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания представила хороший отчет о финансовых показателях за I полугодие 2022г. Общая выручка группы выросла на 10,3% в годовом выражении до 97,8 млрд рублей, EBITDA увеличилась на 14,2% в годовом выражении до 7,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA увеличилась на 0,3 п.п. и составила 7,7%. Чистая прибыль группы составила 0,6 млрд против 0,2 млрд рублей годом ранее. Рынок положительно отреагировал на представленные показатели, акции компании сохраняют потенциал дальнейшего роста.

"Акции открылись с гэпом наверх после публикации хорошей отчетности за I полугодие 2022г. Сохраняется потенциал дальнейшего движения наверх на позитивных новостях и прогнозах компании. Идея на рост бумаги с целью 40 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 29 руб. риск на портфель составит 0,81%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89", - указывают аналитики "Финама".

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