"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $116

Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $116 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,47%, стоп-приказ: $101, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует финансовый отчет 27 октября, позитивные прогнозы по отчетности могут привлечь внимание инвесторов к компании, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена бумаги в очередной раз тестирует поддержку в районе $105. Вероятно, продолжение боковика в диапазоне $105-120. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $101 риск на портфель составит 0,38%", - указывают в "Финаме".

Alphabet Inc. - холдинговая компания, которая предоставляет услуги веб-поиска и рекламы, разрабатывает веб-карты, программные приложения, мобильные ОС, решения для предприятий, продукцию для торговли и аппаратуру. Является материнской компанией Google, а также нескольких других компаний, которые были дочерними у Google.

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