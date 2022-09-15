BCS Global Markets (BCS GM) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical Technology Group Co. с прогнозной стоимостью 150,8 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 51% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы ожидаем разворот спроса на смартфоны и расширение клиентской базы в Северной Америке, а также полагаем, что в средне- и долгосрочной перспективе Sunny Optical начнет производить прецизионную оптику. Динамика цен и валовой маржи сегмента модулей камер говорит об устойчивости бизнеса, несмотря на спад на рынке оптики для смартфонов. Оптимизация ассортимента и расширение клиентской базы поддержат рост бизнеса линз для телефонов. Мы позитивно оцениваем преимущества эмитента на фоне ужесточения конкуренции в секторе. На наш взгляд, продукты для автопрома станут новым фактором роста Sunny Optical. Считаем, что компания ускорит переход к "умным" решениям для автомобилей за счет широкой клиентской базы и цепочки поставок", - пишут эксперты в обзоре.

"Бумага торгуется с мультипликаторами P/E 35,0x 2022e и 26,3x 2023е. В целом мы подтверждаем наши прогнозы прибыли на 2022 и 2023 гг. на уровне 3,25 млрд и 4,32 млрд юаней соответственно. Подтверждаем рекомендацию "покупать" и целевую цену HKD150,8, что подразумевает P/E 43,8x 2022e и 32,9x 2023e с потенциалом роста 51%", - указывают аналитики.

Среди возможных рисков в инвесткомпании отмечают затяжной дефицит полупроводников и давление на мировой потребительский спрос из-за возобновления пандемии COVID-19.

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