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Главная  /  Мнения аналитиков  /  ЦБР, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. по итогам заседания 16 сентября - Банк "Санкт-Петербург"
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15 сентября 2022 года 12:17

ЦБР, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. по итогам заседания 16 сентября - Банк "Санкт-Петербург"

Банк России, вероятно, снизит ключевой ставку на 50 б.п. по итогам заседания в пятницу, 16 сентября, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". При этом эксперты учитывают высокую значимость инфляционных ожиданий для регулятора и не исключают сценарий сохранения ставки на текущем уровне, говорится в комментарии.

"Вечером среды в России была опубликована статистика, не располагающая к особо сильному смягчению денежно-кредитной политики. Так, традиционные недельные данные по инфляции указали на замедление роста цен с 0,13% н/н до 0,03% н/н. В результате цены в стране снижались минимальными с начала июля темпами. Инфляция в годовом выражении замедлилась до 14,05% г/г. Еще более важной стала публикация краткого отчета по инфляционным ожиданиям населения - Банк России вновь опубликовал его перед заседанием, не дожидаясь срока публикации полного отчета. Медианные ожидания на ближайшие 12 месяцев продолжили расти с июльских минимумов, достигнув в сентябре 12,5%. Таким образом, показатель вернулся к апрельским значениям, хоть и инфляционные ожидания пока продолжают находиться вблизи значений августа-сентября прошлого года, - указывают эксперты. - При принятии решений ЦБ РФ обращает особое внимание на инфляционные ожидания населения, и их продолжающийся рост делает маловероятным особо сильное снижение ключевой ставки в пятницу, 16 сентября. Стоит также отметить, что в сентябре наблюдаемая населением инфляция выросла впервые с мая, но показатель пока остается ниже июльских значений. В целом опубликованная статистика располагает к замедлению темпов смягчения денежно-кредитной политики - в базовом сценарии Банк России, вероятно, снизит ставку на 50 б.п. При этом, учитывая высокую значимость инфляционных ожиданий для регулятора, не стоит исключать и сценарий с сохранением ставки на прежнем уровне".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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