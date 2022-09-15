Динамика российских акций утром смешанная, просела Роснефть после локального роста на отчете

Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, просели акции "Роснефти" после локального роста в начале торгов на неплохом отчете за полугодие и новостях о возможных промежуточных дивидендах НК.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2432,44 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1283,51 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 59,69 рубля (-0,2 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" в первом полугодии 2022 года выросла на 13,1% год к году, до 432 млрд руб., сообщила компания.

Результаты "Роснефти" за первое полугодие формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года, говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на слова главы НК Игоря Сечина.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "Московской биржи" (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг сложился слабо позитивным. Российский рынок акций может продемонстрировать консолидацию в первой половине торгов. Сектор нефти и газа способен отыграть улучшение долгосрочных перспектив нефти на фоне заявлений о планах восстановления стратегических резервов США при ценах ниже $80 за баррель. В Китае начинают смягчать карантинные меры и могут вовсе изменить политику нулевой терпимости к коронавирусу. Кроме того, в Самарканде проходит саммит ШОС, в рамках которого состоятся встречи лидеров РФ, Китая и Индии.

По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, инвесторы сохраняют осторожную позицию, рынки продолжают фокусироваться на перспективах инфляции, процентных ставок и потенциальной рецессии. Фьючерсы CME в настоящее время оценивают с вероятностью один к трем повышение процентной ставки ФРС на 100 базисных пунктов на следующей неделе (что будет самым большим разовым повышением ставки с середины 1980-х годов). При этом консенсус-прогноз пока что указывает на третье повышение ставки на 75 базисных пунктов.

В центре внимания на заседании FOMC будет тон выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла после решения по ставке. Рынки теперь оценивают окончательную ставку ФРС в текущем цикле на уровне 4,35% в марте следующего года.

Поскольку инвесторы-нерезиденты из дружественных стран постепенно возвращаются на российский рынок, он по динамике будет ближе к трендам на мировых площадках, поэтому не исключено некоторое восстановление российских индексов. Тем не менее, учитывая, что доходность казначейских облигаций быстро растет по всей кривой доходности, можно ожидать, что акции во всем мире останутся под давлением, считает Волш.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают утром в четверг нейтральной динамики рынка акций РФ, однако в краткосрочной перспективе рассчитывают на возобновление роста. В США индексы до конца недели будут достаточно волатильными и мало предсказуемыми перед экспирацией в пятницу сразу фьючерсов, опционов и свопов (так называемые Triple Witching). Из важной статистики выйдут данные по торговому балансу еврозоны за июль, а в США инвесторы будут оценивать розничные продажи и промышленное производство за август, а также первичные обращения за пособиями по безработице за неделю, отмечают эксперты "БКС Мир инвестиций".

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ накануне показал свою силу, масштабные продажи не получили продолжения, большая часть просадки была выкуплена.

В четверг поводов для продолжения подъема и приближения к мощному сопротивлению 2500 пунктов по индексу МосБиржи пока нет. Нефть Brent прекратила подъем и стоит $94 за баррель, доллар вновь дорожает, угрожая еще больше надавить на сырьевые цены. Так что, скорее всего, рынок акций РФ будет двигаться в боковике.

Дефляция в России наблюдается 10 недель подряд и вроде бы дает все основания для снижения ставки ЦБ РФ. Но при этом растут инфляционные ожидания, и, скорее всего, до конца года будет вновь наблюдаться рост цен. Поэтому ЦБ РФ на заседании в пятницу может либо снизить ставку всего на 0,25 п.п., либо намекнуть, что в этом году снижения ставки больше не будет.

Дивидендная доходность акций "Газпрома" составляет около 20%, что очень много. Не исключено, что до отсечки реестра 11 октября в бумагах концерна будет ралли, которое вытянет котировки в район 300 руб., полагает Антонов.

В США индексы акций накануне подросли на 0,1-0,7%, несколько восстановившись после рекордного за два года обвала по итогам вторника после публикации данных об августовской инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Данные спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется ускорить темпы повышения ключевой процентной ставки.

В среду стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Штатах в августе выросли на 8,7% в годовом выражении после скачка на 9,8% в июле. Аналитики в среднем ожидали подъема на 8,8%. Относительно июля индекс снизился на 0,1%, совпав с прогнозом.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,3-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

Народный банк Китая влил в финансовую систему 400 млрд юаней ($57,9 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых. Аналитики также не ожидали изменения размера ставки, отмечает Trading Economics.

Япония увеличила экспорт в августе на 22,1% относительно того же месяца прошлого года. Подъем был зафиксирован по итогам восемнадцатого месяца подряд. Импорт взлетел на 49,9%, в результате чего внешнеторговый дефицит достиг рекордной отметки в 2,817 трлн иен.

Потребительские цены во Франции в августе выросли на 6,6%, тогда как ожидался подъем на 6,5%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены вернулись к росту после коррекции на азиатской сессии. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $94,54 за баррель (+0,5% и +1% в среду), октябрьская цена WTI - $88,99 за баррель (+0,6% и +1,3% накануне).

Трейдеры следят за ситуацией в Китае, а также оценивают заявление министерства энергетики США относительно планов пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR).

Власти Чэнду, столицы провинции Сычуань, готовятся смягчить карантинные ограничения в отдельных районах города, в котором проживает 21 млн человек, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Министерство энергетики США заявило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+22,8%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+18%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+16,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+7,5%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4%).

Ритейлер "О''Кей" сообщил в четверг о росте чистой прибыли в I полугодии по МСФО в 3,8 раза, до 576 млн руб. EBITDA группы выросла на 14,2% (до 7,511 млрд рублей), выручка увеличилась на 10,3% (до 97,803 млрд рублей).

Подешевели бумаги ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-10,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,4%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,03 млрд рублей (из них 1,98 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 1,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,16 млрд рублей на акции "Газпрома").