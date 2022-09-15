Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика котировок рублевых гособлигаций на торгах в четверг, рынок перейдет в состояние ожидания решения ЦБ РФ по ключевой ставке (пятница, 16 сентября 2022 года), говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

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