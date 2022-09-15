Рубль останется около уровня 60 руб./$1 на торгах в четверг - Sber CIB

Курс рубля останется около равновесного уровня в 60 руб./$1 на торгах в четверг в отсутствие крупных валютных потоков, полагают аналитики Sber CIB.

Ноябрьский контракт на нефть марки Brent продолжит торговаться в диапазоне $92,5-95 за баррель, говорится в комментарии экспертов инвестбанка.

Цены ОФЗ будут стабильны в четверг в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, считают в Sber CIB.

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