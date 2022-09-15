.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль останется около уровня 60 руб./$1 на торгах в четверг - Sber CIB
.
15 сентября 2022 года 10:31
Рубль останется около уровня 60 руб./$1 на торгах в четверг - Sber CIB
Курс рубля останется около равновесного уровня в 60 руб./$1 на торгах в четверг в отсутствие крупных валютных потоков, полагают аналитики Sber CIB. Ноябрьский контракт на нефть марки Brent продолжит торговаться в диапазоне $92,5-95 за баррель, говорится в комментарии экспертов инвестбанка. Цены ОФЗ будут стабильны в четверг в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, считают в Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
15 сентября 2022 года 10:12
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США и еврозоны: - Розничные продажи и промышленное производство в США за август; - Индексы цен на импорт и экспорт в США за август; - Сальдо торгового баланса... читать дальше
.15 сентября 2022 года 10:00
зможен уход котировок нефти марки Brent к уровню $92 за баррель и даже ниже на торгах в четверг в отсутствие поддерживающих новостей, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное... читать дальше
.15 сентября 2022 года 09:48
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 15 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамик на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.15 сентября 2022 года 09:46
Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 руб./$1 на торгах в четверг, инерционно двигаясь к его нижней границе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Поддержку рублю, по нашим оценкам, оказывает постепенная активизация экспортеров в... читать дальше
.15 сентября 2022 года 09:32
водов для продолжения подъема российского рынка акций и приближения к мощному сопротивлению на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи пока нет, вероятны боковые торги в первой половине четверга, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей... читать дальше
.15 сентября 2022 года 09:17
"Лучше рынка" в ближайшее время могут торговаться бумаги эмитентов российского финансового сектора и девелоперов, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок в среду испытал серьезное давление продавцов, в моменте теряя почти 2%. Однако приток покупателей пока остается... читать дальше
.15 сентября 2022 года 09:10
Фондовые индексы США завершили умеренным ростом торги в среду. Фондовые индексы крупнейших государств АТР в четверг меняются без единой динамики. Цены на нефть слабо снижаются в четверг. читать дальше
.15 сентября 2022 года 09:05
Котировки нефти марки Brent могут развернуться вниз в конце текущей недели, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Цены на нефть в среду ограничились незначительным ростом в пределах 1%. Рынок взвешивал свежий прогноз по рынку от МЭА и оперативную отраслевую статистику из США. Дневные... читать дальше
.15 сентября 2022 года 08:50
Москва. 15 сентября. Доллар США умеренно снижается, евро умерено растет на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром, рубль демонстрирует боковую динамику к бивалютной корзине в ожидании дальнейших драйверов к движению. читать дальше
.14 сентября 2022 года 19:38
Москва. 14 сентября. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США по причине высокой инфляции сдержал наметившийся отскок нефти (Brent поднялась к $95 за баррель) и индексов в США. Индекс МосБиржи после утреннего снижения к 2400 пунктам завершил торги в районе 2435 пунктов. читать дальше
.14 сентября 2022 года 19:36
Изменения рубля к доллару и евро в среду оказались незначительными на фоне разнонаправленных внешних факторов
Москва. 14 сентября. Изменения доллара США и евро по итогам торгов на "Московской бирже" в среду оказались незначительными; рубль продемонстрировал стабильную динамику к бивалютной корзине на фоне разнонаправленных внешних факторов. читать дальше
.14 сентября 2022 года 19:04
Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились в среду вслед за UST, отыгрывая данные об инфляции в США
Москва. 14 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду негативную динамику вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), которое было вызвано публикацией накануне данных об инфляции в США в августе, которая оказалась выше ожиданий аналитиков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного роста процентных ставок отечественных евробондов по сравнению с американскими облигациями. Исключение составили лишь самые "длинные" выпуски евробондов России с погашением в 2043-2047 годах, которые умеренно подорожали. читать дальше
.14 сентября 2022 года 19:01
Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% годовых на заседании 16 сентября, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Основной причиной такого решения, по мнению эксперта, остается негативное влияние повышенного уровня ставок на... читать дальше
.14 сентября 2022 года 18:39
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Palo Alto Networks с целевой ценой $225 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "14 сентября технологическая компания Palo Alto, специализирующаяся на решениях для... читать дальше
.14 сентября 2022 года 18:14
Спрос участников рынка ОФЗ на выпуски с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) длиннее восьми лет на вторичном рынке, вероятно, будет сдержанным до появления ясности с долгосрочными планами Минфина по заимствованиям и механизмом бюджетного правила, считают аналитики Sber CIB. "Результаты возвращения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.