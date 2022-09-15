Возможен уход цены нефти к $92/барр. и ниже в четверг - ПСБ

Возможен уход котировок нефти марки Brent к уровню $92 за баррель и даже ниже на торгах в четверг в отсутствие поддерживающих новостей, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

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