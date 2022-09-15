Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 15 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамик на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду, несколько восстановившись после рекордного за два года обвала по итогам сессии во вторник. Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite - с марта 2020 года после публикации данных об августовской инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Данные спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется ускорить темпы повышения ключевой процентной ставки.

В среду стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Штатах в августе выросли на 8,7% в годовом выражении после скачка на 9,8% в июле. Аналитики в среднем ожидали подъема на 8,8%. Относительно июля индекс снизился на 0,1%, совпав с прогнозом.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг меняются без единой динамики. Народный банк Китая влил в финансовую систему 400 млрд юаней ($57,9 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 1,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%. Значение японского индекс Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,24%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 МСК опустился на 0,3%, в то время как австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся с открытия рынка на 0,3%.

Цены на нефть незначительно снижаются на утренних торгах в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Трейдеры следят за ситуацией в Китае, а также оценивают заявление Минэнерго США относительно планов пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR). Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в четверг составила $93,94 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1%, до $94,1 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $88,47 за баррель, что всего на 0,01% ниже итогов среды. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,3% - до $88,48 за баррель.

Власти Чэнду, столицы китайской провинции Сычуань, готовятся смягчить карантинные ограничения в отдельных районах города, в котором проживает 21 млн человек, сообщает Bloomberg. Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Министерство энергетики США заявило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,886 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,199 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 сентября вырос всего на 0,01% и составил 109,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,03%, поднявшись до 809,98 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,59%), "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,33%) и "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Европлан-001Р-01" (-1,36%), "Сбербанк-002Р-01" (-0,2%) и "СТМ-001Р-01" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии БО-П06 на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых, купоны полугодовые. Сбор заявок на облигации прошел 14 сентября. Объем выпуска по итогам закрытия книги заявок был увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 20 сентября.

ООО "Центр-резерв" 15 сентября начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Сбор предварительных заявок на выпуск проходит 14 сентября. Ставка ежемесячного купона по займу установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода. В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 100 млн рублей с погашением в 2025 году.

АО "Р-Фарм" установило ориентир доходности дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года на уровне премии не выше 190 базисных пунктов к ОФЗ соответствующей дюрации. Сбор заявок на выпуск запланирован на сентябрь. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 35 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в ноябре 2021 года.

ООО "Сеть дата-центров "Селектел" переносит по техническим причинам сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Формирование книги заявок было запланировано на 15 сентября. Ориентир доходности был установлен на уровне премии не выше 400 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. О новой планируемой дате будет сообщено дополнительно.

Тинькофф банк (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) принял решение 28 сентября, в дату окончания 7-го купонного периода, досрочно погасить выпуск облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей. Банк разместил 10-летний выпуск в апреле 2019 года по ставке 9,25% годовых. Ставка текущего 7-го купона - 17% годовых. По выпуску была запланировано оферта с исполнением 3 октября. Ранее банк сообщил о досрочном погашении 21 сентября еще одного выпуска на 10 млрд рублей - серии 001P-03R. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций кредитной организации объемом 20,3 млрд рублей.

Владельцы облигаций ООО "Ситиматик-Югра" (прежнее название ООО "Ресурсосбережение ХМАО") 1-й серии на прошедшем собрании согласились внести изменения в решение о выпуске. Изменения связаны с объемом прав по облигациям и (или) порядком их осуществления, о каких именно изменениях идет речь, эмитент пока не уточняет. Выпуск объемом 1,1 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года на срок 12,5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых, купон должен выплачиваться в июне 2023 года. Дальнейшие купоны годовые. Этот выпуск был объявлен первым в РФ выпуском "зеленых" облигаций. Других облигаций эмитента в обращении нет.

ООО "Эбис" допустило дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,235 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,069 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает "отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента, достаточных для выплаты". Также компания отмечает, что планирует дополнительно представить план реструктуризации для владельцев ценных бумаг. Выплаты по купонам должны были состояться 30 августа, дефолтом признается неисполнение обязательств на срок более 10 рабочих дней. Трехлетний выпуск серии БО-П02 на 150 млн рублей компания разместила в декабре 2019 года по ставке квартального купона 14% годовых. Выпуск серии БО-П05 на 499,9 млн рублей и сроком обращения 4 года компания размещала в период с ноября 2021 по 2022 год. Ставка квартального купона по выпуску - 14,5% годовых.