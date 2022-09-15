Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ

Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 руб./$1 на торгах в четверг, инерционно двигаясь к его нижней границе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

"Поддержку рублю, по нашим оценкам, оказывает постепенная активизация экспортеров в преддверии налоговых выплат. Заметим, что после разочаровывающей статистики по инфляции США, евро в связке с долларом (как на внешних рынках, так и на Мосбирже) вновь опустился чуть ниже паритета. Считаем, что евро останется под давлением вплоть до заседания ФРС 20-21 сентября. Курс доллара может остаться в диапазоне 59-60 руб./$1 в четверг, инерционно двигаясь к его нижней границе, явных драйверов к смене слабо выраженного нисходящего тренда пока мы не видим", - пишет эксперт.

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