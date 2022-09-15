Вероятен боковик на рынке акций РФ в первой половине четверга - "Алор Брокер"

Поводов для продолжения подъема российского рынка акций и приближения к мощному сопротивлению на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи пока нет, вероятны боковые торги в первой половине четверга, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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