.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Brent торгуется на уровне $93,9 за баррель
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в августе составила 0,52%
В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%
 
Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 и 2023 годы
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 2,4% с ожидавшихся в июне 2,9%. "Европейский газовый кризис, высокая инфляция и резкое ускорение темпов ужесточения денежно-кредитной политики...
 
Ведомствам предложат урезать утвержденные траты на 2023 год на 10%
Минфин сообщил ведомствам о сокращении на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Такое решение не означает, что траты следующего года окажутся меньше, чем предполагалось в законе о...
 
Выручка среднего и крупного бизнеса выросла на 19%
Выручка российских крупных и средних предприятий с марта по июнь 2022 года, , несмотря на санкции, увеличилась в годовом выражении на 19%, до 77,8 трлн рублей, подсчитали в FinExpertiza (исследование есть в распоряжении "Известий"). Наибольший...
 
15 сентября 2022 года 09:10

Brent торгуется на уровне $93,9 за баррель

Фондовые индексы США завершили умеренным ростом торги в среду. Фондовые индексы крупнейших государств АТР в четверг меняются без единой динамики. Цены на нефть слабо снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду, несколько восстановившись после рекордного за два года обвала по итогам сессии во вторник.

Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite - с марта 2020 года после публикации данных об августовской инфляции в США.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Данные спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется ускорить темпы повышения ключевой процентной ставки.

"Инфляция в США не замедляется так быстро, как хотелось бы, несмотря на оптимистичные сигналы в других странах, - говорится в аналитической записке экспертов ING под руководством старшего стратега Антуана Буве. - Как следствие, доходность 10-летних американских гособлигаций приблизилась к июньскому пику в 3,47%, и мы не видим причин, по которым она не превзойдет этот уровень".

В среду стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Штатах в августе выросли на 8,7% в годовом выражении после скачка на 9,8% в июле. Аналитики в среднем ожидали подъема на 8,8%. Относительно июля индекс снизился на 0,1%, совпав с прогнозом.

Акции Nucor Corp. (SPB: NUE) упали на 11% после того, как одна из ведущих сталелитейных компаний США спрогнозировала снижение чистой прибыли в третьем финансовом квартале из-за слабости в сегменте стального проката.

Цена бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) повысилась на 2,1%, акции вошли в число лидеров подъема в индексе Dow Jones. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров объявил о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до $5 млрд.

Котировки акций Comcast Corp. (SPB: CMCSA) выросли на 3% на новости, что американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения решил увеличить программу обратного выкупа акций в два раза, до $20 млрд.

Бумаги Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) подорожали на 0,1% благодаря сообщению об увеличении производителем безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих общего размера годовых дивидендов на 6,7% - до 80 центов на акцию.

Капитализация агрохимической компании Corteva Inc. (SPB: CTVA) увеличилась на 1,9%. Фирма сообщила о планах уволить по всему миру около 1 тыс. сотрудников в рамках реструктуризации.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 30,12 пункта (0,1%) и составил 31135,09 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 13,3 пункта (0,34%) - до 3946,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 86,1 пункта (0,74%) и составил 11719,68 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются без единой динамики.

Народный банк Китая влил в финансовую систему 400 млрд юаней ($57,9 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых.

Аналитики также не ожидали изменения размера ставки, отмечает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 1,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции девелоперов Country Garden Holdings Co. (+9,1%), Longfor Group Holdings Ltd. (+6,2%) и China Resources Land Ltd. (+5,9%).

Кроме того, поднимаются котировки бумаг страховщика Ping An (+1,9%), нефтяной CNOOC (+1,6%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (+1,4%).

Между тем снижение стоимости показывают акции автопроизводителей Geely (-2,8%) и BYD (-1,7%).

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК увеличилось на 0,2%.

В число лидеров роста входят котировки акций косметической компании Shiseido (+2,1%), железнодорожного оператора East Japan Railway (+2%), автомобильных Suzuki Motor (+1,8%) и Nissan Motor (+1,7%), производителя игровых приставок Nintendo (+1,7%).

При этом снижаются цены бумаг производителей металлов, в том числе Toho Zinc Co. (-2,8%), Nippon Steel Corp. (-2,2%), Kobe Steel (-1,7%).

Япония увеличила экспорт в августе на 22,1% относительно того же месяца прошлого года. Подъем был зафиксирован по итогам восемнадцатого месяца подряд.

Импорт взлетел на 49,9%, в результате чего внешнеторговый дефицит достиг рекордной отметки в 2,817 трлн иен.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:25 МСК уменьшилось на 0,3%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1,1%, в то время как бумаги автопроизводителя Hyundai Motor прибавили в цене 0,25%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся с открытия рынка на 0,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,5% и 0,2% соответственно. Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подорожали на 4,4% и 3,5%.

Безработица в Австралии неожиданно увеличилась в августе до 3,5%. Месяцем ранее она находилась на рекордно низком уровне в 3,4%, и аналитики не прогнозировали изменения.

Рост безработицы произошел впервые за последние десять месяцев.

Цены на нефть незначительно снижаются на торгах в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры следят за ситуацией в Китае, а также оценивают заявление министерства энергетики США относительно планов пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR).

Власти Чэнду, столицы провинции Сычуань, готовятся смягчить карантинные ограничения в отдельных районах города, в котором проживает 21 млн человек, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $93,9 за баррель, что на $0,2 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,93 (1%), до $94,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,41 за баррель, что на $0,07 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,17 (1,3%), до $88,48 за баррель.

Министерство энергетики США заявило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 сентября 2022 года 10:12
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
алитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика США и еврозоны: - Розничные продажи и промышленное производство в США за август; - Индексы цен на импорт и экспорт в США за август; - Сальдо торгового баланса...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 10:00
Возможен уход цены нефти к $92/барр. и ниже в четверг - ПСБ
зможен уход котировок нефти марки Brent к уровню $92 за баррель и даже ниже на торгах в четверг в отсутствие поддерживающих новостей, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 09:48
Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
Москва. 15 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамик на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 09:46
Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 руб./$1 на торгах в четверг - ПСБ
Курс рубля, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 руб./$1 на торгах в четверг, инерционно двигаясь к его нижней границе, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова. "Поддержку рублю, по нашим оценкам, оказывает постепенная активизация экспортеров в...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 09:32
Вероятен боковик на рынке акций РФ в первой половине четверга - "Алор Брокер"
водов для продолжения подъема российского рынка акций и приближения к мощному сопротивлению на уровне 2500 пунктов по индексу Мосбиржи пока нет, вероятны боковые торги в первой половине четверга, считает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 09:17
Бумаги финсектора и девелоперов могут торговаться лучше рынка в РФ в ближайшее время - BCS Express
"Лучше рынка" в ближайшее время могут торговаться бумаги эмитентов российского финансового сектора и девелоперов, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок в среду испытал серьезное давление продавцов, в моменте теряя почти 2%. Однако приток покупателей пока остается...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 09:05
Котировки нефти могут развернуться вниз в конце текущей недели - BCS Express
Котировки нефти марки Brent могут развернуться вниз в конце текущей недели, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Цены на нефть в среду ограничились незначительным ростом в пределах 1%. Рынок взвешивал свежий прогноз по рынку от МЭА и оперативную отраслевую статистику из США. Дневные...    читать дальше
.
15 сентября 2022 года 08:50
Рубль вырос к доллару, но снизился к евро на старте торгов, в целом оставаясь в боковом диапазоне
Москва. 15 сентября. Доллар США умеренно снижается, евро умерено растет на "Московской бирже" на старте торгов в четверг утром, рубль демонстрирует боковую динамику к бивалютной корзине в ожидании дальнейших драйверов к движению.    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 19:38
Снижение рынка акций РФ в среду сдержал отскок нефти и индексов в США
Москва. 14 сентября. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США по причине высокой инфляции сдержал наметившийся отскок нефти (Brent поднялась к $95 за баррель) и индексов в США. Индекс МосБиржи после утреннего снижения к 2400 пунктам завершил торги в районе 2435 пунктов.    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 19:36
Изменения рубля к доллару и евро в среду оказались незначительными на фоне разнонаправленных внешних факторов
Москва. 14 сентября. Изменения доллара США и евро по итогам торгов на "Московской бирже" в среду оказались незначительными; рубль продемонстрировал стабильную динамику к бивалютной корзине на фоне разнонаправленных внешних факторов.    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 19:04
Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились в среду вслед за UST, отыгрывая данные об инфляции в США
Москва. 14 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду негативную динамику вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), которое было вызвано публикацией накануне данных об инфляции в США в августе, которая оказалась выше ожиданий аналитиков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного роста процентных ставок отечественных евробондов по сравнению с американскими облигациями. Исключение составили лишь самые "длинные" выпуски евробондов России с погашением в 2043-2047 годах, которые умеренно подорожали.    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 19:01
Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% - Банк "Открытие"
Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% годовых на заседании 16 сентября, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Основной причиной такого решения, по мнению эксперта, остается негативное влияние повышенного уровня ставок на...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 18:39
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Palo Alto Networks
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Palo Alto Networks с целевой ценой $225 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "14 сентября технологическая компания Palo Alto, специализирующаяся на решениях для...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 18:14
Спрос на ОФЗ-ПД длиннее восьми лет, вероятно, пока будет сдержанным - Sber CIB
Спрос участников рынка ОФЗ на выпуски с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) длиннее восьми лет на вторичном рынке, вероятно, будет сдержанным до появления ясности с долгосрочными планами Минфина по заимствованиям и механизмом бюджетного правила, считают аналитики Sber CIB. "Результаты возвращения...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 17:45
"Финам" повысил прогнозную цену акций Disney до $147
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $115,3 до $147 за штуку на горизонте 12 месяцев, присвоив бумагам рейтинг "покупать", что предполагает потенциал роста 31,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Котировки акции Disney в...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.