Brent торгуется на уровне $93,9 за баррель

Фондовые индексы США завершили умеренным ростом торги в среду. Фондовые индексы крупнейших государств АТР в четверг меняются без единой динамики. Цены на нефть слабо снижаются в четверг.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в среду, несколько восстановившись после рекордного за два года обвала по итогам сессии во вторник.

Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor''s 500 во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite - с марта 2020 года после публикации данных об августовской инфляции в США.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Данные спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется ускорить темпы повышения ключевой процентной ставки.

"Инфляция в США не замедляется так быстро, как хотелось бы, несмотря на оптимистичные сигналы в других странах, - говорится в аналитической записке экспертов ING под руководством старшего стратега Антуана Буве. - Как следствие, доходность 10-летних американских гособлигаций приблизилась к июньскому пику в 3,47%, и мы не видим причин, по которым она не превзойдет этот уровень".

В среду стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Штатах в августе выросли на 8,7% в годовом выражении после скачка на 9,8% в июле. Аналитики в среднем ожидали подъема на 8,8%. Относительно июля индекс снизился на 0,1%, совпав с прогнозом.

Акции Nucor Corp. (SPB: NUE) упали на 11% после того, как одна из ведущих сталелитейных компаний США спрогнозировала снижение чистой прибыли в третьем финансовом квартале из-за слабости в сегменте стального проката.

Цена бумаг Johnson & Johnson (SPB: JNJ) повысилась на 2,1%, акции вошли в число лидеров подъема в индексе Dow Jones. Крупнейший мировой производитель медицинских товаров объявил о запуске программы обратного выкупа акций на сумму до $5 млрд.

Котировки акций Comcast Corp. (SPB: CMCSA) выросли на 3% на новости, что американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения решил увеличить программу обратного выкупа акций в два раза, до $20 млрд.

Бумаги Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) подорожали на 0,1% благодаря сообщению об увеличении производителем безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих общего размера годовых дивидендов на 6,7% - до 80 центов на акцию.

Капитализация агрохимической компании Corteva Inc. (SPB: CTVA) увеличилась на 1,9%. Фирма сообщила о планах уволить по всему миру около 1 тыс. сотрудников в рамках реструктуризации.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 30,12 пункта (0,1%) и составил 31135,09 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 13,3 пункта (0,34%) - до 3946,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 86,1 пункта (0,74%) и составил 11719,68 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг меняются без единой динамики.

Народный банк Китая влил в финансовую систему 400 млрд юаней ($57,9 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых.

Аналитики также не ожидали изменения размера ставки, отмечает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:29 МСК снизился на 1,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции девелоперов Country Garden Holdings Co. (+9,1%), Longfor Group Holdings Ltd. (+6,2%) и China Resources Land Ltd. (+5,9%).

Кроме того, поднимаются котировки бумаг страховщика Ping An (+1,9%), нефтяной CNOOC (+1,6%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (+1,4%).

Между тем снижение стоимости показывают акции автопроизводителей Geely (-2,8%) и BYD (-1,7%).

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК увеличилось на 0,2%.

В число лидеров роста входят котировки акций косметической компании Shiseido (+2,1%), железнодорожного оператора East Japan Railway (+2%), автомобильных Suzuki Motor (+1,8%) и Nissan Motor (+1,7%), производителя игровых приставок Nintendo (+1,7%).

При этом снижаются цены бумаг производителей металлов, в том числе Toho Zinc Co. (-2,8%), Nippon Steel Corp. (-2,2%), Kobe Steel (-1,7%).

Япония увеличила экспорт в августе на 22,1% относительно того же месяца прошлого года. Подъем был зафиксирован по итогам восемнадцатого месяца подряд.

Импорт взлетел на 49,9%, в результате чего внешнеторговый дефицит достиг рекордной отметки в 2,817 трлн иен.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:25 МСК уменьшилось на 0,3%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 1,1%, в то время как бумаги автопроизводителя Hyundai Motor прибавили в цене 0,25%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 поднялся с открытия рынка на 0,3%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,5% и 0,2% соответственно. Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подорожали на 4,4% и 3,5%.

Безработица в Австралии неожиданно увеличилась в августе до 3,5%. Месяцем ранее она находилась на рекордно низком уровне в 3,4%, и аналитики не прогнозировали изменения.

Рост безработицы произошел впервые за последние десять месяцев.

Цены на нефть незначительно снижаются на торгах в четверг после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Трейдеры следят за ситуацией в Китае, а также оценивают заявление министерства энергетики США относительно планов пополнения стратегического нефтяного резерва (SPR).

Власти Чэнду, столицы провинции Сычуань, готовятся смягчить карантинные ограничения в отдельных районах города, в котором проживает 21 млн человек, сообщает агентство Bloomberg.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в четверг составляет $93,9 за баррель, что на $0,2 (0,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,93 (1%), до $94,1 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $88,41 за баррель, что на $0,07 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,17 (1,3%), до $88,48 за баррель.

Министерство энергетики США заявило в среду, что может приступить к пополнению стратегического нефтяного резерва (SPR) лишь после 2023 финансового года, который начнется 1 октября. Ранее Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Штаты намерены начать пополнение SPR при падении цены нефти ниже $80 за баррель. В Минэнерго отметили, что его план в отношении SPR не предусматривает триггерной цены, которая должна спровоцировать закупки нефти.