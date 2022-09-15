Бумаги финсектора и девелоперов могут торговаться лучше рынка в РФ в ближайшее время - BCS Express

"Лучше рынка" в ближайшее время могут торговаться бумаги эмитентов российского финансового сектора и девелоперов, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рынок в среду испытал серьезное давление продавцов, в моменте теряя почти 2%. Однако приток покупателей пока остается сильным, так что локальные просадки многими используются для увеличения длинных позиций. К концу среды значительная часть потерь была выкуплена, - пишет аналитик инвесткомпании. - Выкуп сильной просадки в течение сессии - позитивный технический сигнал, отражающий устойчивость российского рынка. Удержание длинных позиций в этой ситуации сохраняет актуальность. В ближайшей перспективе "лучше рынка" могут продолжить выглядеть финансовый сектор и девелоперы. С прицелом на октябрь-ноябрь среди фаворитов также могут оказаться ключевые нефтяные "фишки".

Карпунин также считает, что по индексу Мосбиржи текущее положение дел можно описать в качестве обыкновенного боковика. "И хотя среднесрочный тренд остается растущим, а дальнейший подъем - это базовый сценарий до конца года, локально котировки ушли в коридор боковой консолидации. Сверху этого диапазона следим за областью 2480-2500 пунктов. Она выступает ключевым уровнем сопротивления, отделяющим рынок от перестановки целей в сторону 2800 пунктов. Снизу ближайшей зоной поддержки выступает район 2370-2380 пунктов. Если он вдруг будет пройден, то цели отката сместятся к 2320 пунктам", - указывает эксперт.

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