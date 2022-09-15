Котировки нефти могут развернуться вниз в конце текущей недели - BCS Express

Котировки нефти марки Brent могут развернуться вниз в конце текущей недели, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в среду ограничились незначительным ростом в пределах 1%. Рынок взвешивал свежий прогноз по рынку от МЭА и оперативную отраслевую статистику из США. Дневные свечки на графике Brent изобилуют хвостами вверх, которые фиксируют неудавшиеся попытки закрепиться выше $94,5 за баррель. К концу недели котировки вполне могут развернуться вниз, особенно если принимать во внимание сохранение нисходящего тренда в более широком масштабе", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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