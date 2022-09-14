.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Снижение рынка акций РФ в среду сдержал отскок нефти и индексов в США
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в России в августе составила 0,52%
В августе дефляция в РФ ускорилась до 0,52% после 0,39% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 14,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. В январе-августе потребительские цены выросли на 10,4%
 
Банкам из дружественных стран могут разрешить открывать филиалы в РФ
ЦБ РФпредложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве. Но...
 
Банки не спешат внедрять сервис "СБПэй"
Срок подключения сервиса "СБПэй" для всех банков с универсальной лицензией прошел почти два с половиной месяца назад, но далеко не все даже системно значимые кредитные организации предоставили его клиентам, пишет "Коммерсантъ". По подсчетам “Ъ”,...
 
В Госдуме предложили ввести запрет на выдачу онлайн-кредитов
В Госдуме предложили ввести запрет на выдачу кредитов и займов гражданам без личного присутствия в финансовой организации. Процедуру предлагают усложнить для борьбы с мошенничеством, пишут "Известия". Запрет на выдачу кредитов и займов населению...
 
14 сентября 2022 года 19:38

Снижение рынка акций РФ в среду сдержал отскок нефти и индексов в США

Москва. 14 сентября. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США по причине высокой инфляции сдержал наметившийся отскок нефти (Brent поднялась к $95 за баррель) и индексов в США. Индекс МосБиржи после утреннего снижения к 2400 пунктам завершил торги в районе 2435 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2435,89 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1282,8 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 59,8 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,2%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Лящука, рынок акций РФ в среду продолжил коррекцию вниз на фоне ухудшения настроений на мировых рынках. В целом реакция инвесторов на внешние распродажи оказалась умеренной, индекс МосБиржи после утреннего снижения к уровню 2400 пунктов смог частично восстановиться.

Цены на нефть марки Brent остаются выше отметки $90 за баррель, что поддерживает нефтегазовый сектор. Индекс МосБиржи попытается удержать уровень 2400 пунктов во второй половине недели. Лучше рынка кроме нефтяного сектора могут выглядеть бумаги технологических компаний в преддверии пятничного заседания Банка России, на котором ожидается снижение ключевой ставки.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, мировые рынки к вечеру начали корректировать сильный провал предыдущей сессии, вызванный негативными данными по инфляции в США. Превышение индексами потребительских цен прогноза увеличило вероятность продолжения агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС, что может усугубить экономические проблемы.

Несмотря на угрозу замедления экономики, которое способно ударить по сырьевому спросу, нефтяные цены после утреннего снижения стали восстанавливаться. Относительно высокая стоимость сырья продолжает выступать ключевым фактором поддержки акций и стабильности рубля благодаря большому притоку экспортной выручки.

Данные о производственной инфляции в США оказались неоднозначными, часть показателей превысило прогноз, часть совпала с ожиданиями, один был ниже. Поэтому рынки отреагировали на статистику разнонаправленными движениями, но затем продолжили восстанавливаться, отмечает Бабин.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, на негативном внешнем фоне хуже рынка в среду выглядели акции компаний нефтехимического сектора, а также предприятий, занятых в сегменте высоких технологий. Инвесторы негативно восприняли намерения властей России собрать порядка 100 млрд рублей за счет внедрения новых пошлин - не исключено, что это будут, в том числе, экспортные пошлины на все виды удобрений.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, в среду просел сектор акций строительных компаний. Инфляционные ожидания россиян продолжили расти и составили 12,5% в сентябре по сравнению с 12,0% в августе и 10,8% в июле. Это может стать поводом для ЦБ РФ оставить ставку без изменений на предстоящем в пятницу заседании. Соответственно, идея покупки бумаг застройщиков на ожиданиях более низких ставок была поставлена на паузу.

Бумаги "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+0,8%) позитивно отреагировали на планы правительства РФ по поддержке лесопромышленного комплекса. В частности, предлагается рассмотреть увеличение лимита размера экспортной логистической субсидии до 1 млрд рублей для наиболее пострадавших предприятий и возмещение 100% понесенных затрат при экспорте продукции.

Общим негативом для рынка стало расширение списка бумаг стратегических и иных предприятий, на которые распространяются ограничения для совершения операций клиентами-нерезидентами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц. Список расширен до 61 акции за счет "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP), компаний "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) и "Юнипро" (MOEX: UPRO), плюс бумаг ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS). То есть возможности работы для таких инвесторов на российском рынке почти нет.

В остальном распродажи доминировали на фоне опасений более высоких ставок в мире, которые приведут мировую экономику к длительной рецессии, а вместе с ней и к падению спроса на товары российского экспорта, полагает аналитик.

Международное энергетическое агентство добавило пессимизма. По данным МЭА, добыча в России сократилась за август на 170 тыс. б/с. В дальнейшем добыча продолжит сокращаться, что приведет к среднегодовому показателю добычи около 10,9 млн б/с нефти и конденсата. В начале следующего года около 2 млн б/с российской нефтедобычи будет остановлено, что снизит общий объем до 9,6 млн б/с. Поэтому большинство ведущих банков ожидает нового подъема цен к концу текущего года.

В МЭА также полагают, что на рынке происходит существенное переключение с потребления газа на нефть. Дополнительный спрос оценивается на уровне около 700 тыс. б/с. Подобный дополнительный спрос будет существовать с октября по март будущего года.

Базовый индекс цен производителей США замедлился в августе до 7,3% с 7,7% в июле, хотя ожидалось более сильное снижение - до 7,1%. В месячном выражении рост ускорился до 0,4% с 0,3% в июле. Общий PPI снизился за август на 0,1%, как и ожидалось, а в годовом выражении PPI упал до 8,7% с 9,8% в июле при ожиданиях 8,8%. Статистика немного поддержала фондовые фьючерсы в США, но компенсировать недавний провал не смогла, констатирует Кочетков.

В среду в Азии преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,8%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,5%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,4-1,5%), но наметилась коррекция в США (индексы подросли на 0,4-0,7%).

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 9,9% при прогнозах роста на 10% после июльского роста на 10,1%. Показатель остается на максимальном более чем за 40 лет уровне.

На нефтяном рынке в среду цены вечером растут после отката ранее на фоне ряда факторов - высокой инфляции в США, локдаунов в Китае, энергетического кризиса в Европе и роста доллара.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $94,88 за баррель (+1,8% и -0,9% во вторник), октябрьская цена WTI - $89,23 за баррель (+2,2% и -0,5% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,44 млн баррелей (ожидалось повышение на 1,85 млн), запасы бензина снизились на 1,77 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6 млн), резервы дистиллятов увеличились на 4,22 млн баррелей (не ожидалось изменений).

При этом аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) уменьшили краткосрочный прогноз цен на нефть, сославшись на проблемы со стороны спроса. Теперь они ожидают, что средняя цена Brent в IV квартале составит $95 за баррель, а не $100 за баррель. Прогноз для WTI снижен до $91 за баррель с $97,50 за баррель. Несмотря на это, эксперты банка прогнозируют, что рынок нефти вновь укрепится со второго квартала 2023 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели бумаги Росбанка (MOEX: ROSB) (-6,9%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-5,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,9%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,9%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-3,6%), акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,1%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-3%).

Компания "Интеррос" Владимира Потанина, которая приобрела Росбанк в апреле этого года у Societe Generale, начала процесс передачи до 50% акций банка в эндаумент благотворительного фонда предпринимателя. Заявление Потанина на эту тему появилось в среду в телеграмм-канале "Интерроса".

Лидерами роста в среду выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+39,9%, до 440 рублей; за последние 5 торговых дней акции выросли более чем вдвое и обновили максимум с октября 2018 года), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+33,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+9,8%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+6,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+5,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,39 млрд рублей (из них 8,09 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,46 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,37 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 сентября 2022 года 19:36
Изменения рубля к доллару и евро в среду оказались незначительными на фоне разнонаправленных внешних факторов
Москва. 14 сентября. Изменения доллара США и евро по итогам торгов на "Московской бирже" в среду оказались незначительными; рубль продемонстрировал стабильную динамику к бивалютной корзине на фоне разнонаправленных внешних факторов.    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 19:04
Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились в среду вслед за UST, отыгрывая данные об инфляции в США
Москва. 14 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду негативную динамику вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), которое было вызвано публикацией накануне данных об инфляции в США в августе, которая оказалась выше ожиданий аналитиков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного роста процентных ставок отечественных евробондов по сравнению с американскими облигациями. Исключение составили лишь самые "длинные" выпуски евробондов России с погашением в 2043-2047 годах, которые умеренно подорожали.    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 19:01
Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% - Банк "Открытие"
Ключевая ставка ЦБ РФ будет снижена до 7,5% годовых на заседании 16 сентября, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Основной причиной такого решения, по мнению эксперта, остается негативное влияние повышенного уровня ставок на...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 18:39
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Palo Alto Networks
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Palo Alto Networks с целевой ценой $225 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "14 сентября технологическая компания Palo Alto, специализирующаяся на решениях для...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 18:14
Спрос на ОФЗ-ПД длиннее восьми лет, вероятно, пока будет сдержанным - Sber CIB
Спрос участников рынка ОФЗ на выпуски с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) длиннее восьми лет на вторичном рынке, вероятно, будет сдержанным до появления ясности с долгосрочными планами Минфина по заимствованиям и механизмом бюджетного правила, считают аналитики Sber CIB. "Результаты возвращения...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 17:45
"Финам" повысил прогнозную цену акций Disney до $147
"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Walt Disney Co. со $115,3 до $147 за штуку на горизонте 12 месяцев, присвоив бумагам рейтинг "покупать", что предполагает потенциал роста 31,5% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Котировки акции Disney в...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 17:18
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 459 руб
S Express открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Татнефти" с целью 459 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 437,5 рубля и ниже, потенциальная доходность: 12,5% (с потенциалом роста на 5% в курсовой стоимости, а также получении дивиденда с текущей...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 16:51
Вероятно снижение рынка акций США в ближайшее время - Freedom Finance Global
Американский фондовый рынок будет корректироваться вниз в ближайшее время на опасениях структурной инфляции и достижения доходностью трежерис июньских максимумов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков. "Дополнительный негатив связан с традиционным для сентября "медвежьим" настроем...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 16:21
Котировки акций Peloton могут быть под давлением в ближайший квартал - BCS Express
Котировки акций Peloton Interactive могут оставаться под давлением в течение ближайшего квартала на фоне негативного отношения инвесторов к убыточным компаниям в период ужесточения монетарной политики, но долгосрочная оценка бумаг эмитента позитивна, считают эксперты BCS Express. "Очередная смена...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 16:00
Рубль днем слегка подрастает к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами
Москва. 14 сентября. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря продажам валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 15:48
Улучшенные прогнозы Starbucks по продажам и прибыли краткосрочно окажут поддержку цене акций - Инвестбанк Синара
Улучшенные прогнозы менеджмента Starbucks Corp. по продажам и прибыли на следующие три года окажут поддержку котировкам акций эмитента в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. "Финансовый директор Starbucks Рэйчел Руджери в...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 15:23
Вероятно снижение ставки ЦБ РФ до 7,5% по итогам заседания 16 сентября - "Мои Инвестиции"
Вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 50 б.п., до 7,5% годовых, по итогам заседания в пятницу, 16 сентября 2022 года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Мы ожидаем снижения ключевой ставки на 50 б.п. (до 7,5%) и более сдержанного сигнала регулятора. Траектория...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 15:01
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций Segezha Group
BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы Segezha Group, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Карпунина. "Долгосрочный взгляд по акциям Segezha остается положительным ввиду активного роста бизнеса. Но в то же время на поверхности проблемы с западными...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 14:42
S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 3900-3950п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-3950 пунктов, считают аналитики Freedom Finance Global. "S&P 500 перешел к резкому снижению, оказавшись ниже 50-дневной скользящей средней, но сумел удержаться выше отметки 3900 пунктов, которая выступает...    читать дальше
.
14 сентября 2022 года 14:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Eli Lilly с целью $335
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целевой ценой $335 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,3%, стоп-приказ: $300, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.