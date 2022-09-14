Изменения рубля к доллару и евро в среду оказались незначительными на фоне разнонаправленных внешних факторов

Москва. 14 сентября. Изменения доллара США и евро по итогам торгов на "Московской бирже" в среду оказались незначительными; рубль продемонстрировал стабильную динамику к бивалютной корзине на фоне разнонаправленных внешних факторов.

Курс доллара США составил 59,885 руб./$1 в 19:00 МСК, что всего на 1,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,96 руб./EUR1, подорожав на 6 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 2 копейки - до 59,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал стабильную динамику к доллару и евро по итогам торгов в среду на фоне неоднозначных внешних сигналов. Так, с одной стороны, на курс нацвалюты давила в целом негативная конъюнктура мировых фондовых рынков, сформировавшаяся накануне вечером после публикации в США данных об инфляции за август. Индексы Dow Jones Industrial Average (-3,9%) и Standard & Poor''s 500 (-4,3%) продемонстрировали во вторник максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite (-5,2%) - с марта 2020 года после публикации данных об августовской инфляции в США. Европейские фондовые площадки опустились к вечеру среды на 0,1-1,5%, российские фондовые индексы МосБиржи и РТС потеряли по итогам торгов 14 сентября 0,1-0,5%.

С другой стороны, поддержку рублю оказывали продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров, а также развернувшиеся вверх мировые цены на нефть, несмотря на то, что официальные данные указали на больший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подорожали на 2,2% - до $95,22 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени выросли на 2,54% - до $89,53 за баррель.

Как свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,44 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 1,85 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 1,77 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 4,22 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и сохранение резервов дистиллятов на том же уровне.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом выражении. Инфляция хоть и замедлилась по сравнению с 8,5% в июле, но оказалась выше прогноза аналитиков на уровне 8,1%. Индекс CPI в августе увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель продемонстрировал нулевой рост при предполагавшемся снижении на 0,1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. Эксперты прогнозировали рост на 6,1% и 0,3% соответственно. Эти данные укрепили ожидания рынка относительно дальнейшего агрессивного повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании и возможного начала экономической рецессии, которая может привести к падению спроса на энергоресурсы.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения: в сентябре они выросли, вернувшись на апрельский уровень. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе. По данным опроса, в сентябре также выросла и наблюдаемая населением инфляция - до 21,5% с 20,5%. Банк России при принятии решений в области денежно-кредитной политики принимает во внимание в том числе и динамику инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке пройдет в пятницу, 16 сентября.

"Опубликованные во вторник данные по августовской инфляции в США не оправдали рыночных ожиданий, что способствовало росту продаж рисковых активов, доллар при этом укреплялся к основным валютам. Однако российскую валюту это не ослабило - во вторник курс доллара впервые с конца августа закрылся ниже отметки 60 рублей, а в среду рубль продолжил укрепляться. В пятницу Банк России примет решение по ключевой ставке. Хотя показатель годовой инфляции в России замедляется уже четвертый месяц подряд, сегодняшняя публикация данных опроса "инФОМ" показала увеличение инфляционных ожиданий населения до 12,5% в сентябре по сравнению с 12% в августе. На этом фоне решение регулятора в пятницу, скорее всего, будет более умеренным по сравнению с практикой последних нескольких заседаний, и ключевая ставка будет снижена до 7,5% годовых, что соответствует текущему консенсус-прогнозу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

"Рубль на утренней сессии находился под умеренным давлением, но после старта основных торгов возобновил укрепление, приблизившись к установленным накануне двухнедельным вершинам. Затем котировки стали консолидироваться. Сильная поддержка в виде трехнедельного минимума 59,6 руб./$1 пока удерживает доллар от дальнейшего снижения. Здесь развернулась борьба продавцов и покупателей валюты, которая пока сохраняет баланс сил. Однако в случае пробоя этого уровня снижение может продолжиться в район 58 руб./$1. Превышение индексами потребительских цен в США прогноза увеличило вероятность продолжения агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС, что может усугубить экономические проблемы. Несмотря на угрозу замедления экономики, которое способно ударить по сырьевому спросу, нефтяные цены после утреннего снижения стали восстанавливаться. Относительно высокая стоимость сырья продолжает выступать ключевым фактором стабильности рубля благодаря большому притоку экспортной выручки", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, "мировые рынки в полной мере прочувствовали "боль", которую в Джексон-Хоуле обещал глава ФРС: обвал акций на 4-5%, рост доходности US Treasuries до 3,50-3,75% годовых, падение сырья и золота, возобновившийся рост доллара. Устойчивость инфляции в США заставит ФРС сохранять "жесткую" риторику, укрепляя уверенность в повышении ставки на 75 базисных пунктов на следующей неделе при почти 40%-ной вероятности ее повышения сразу на 100 базисных пунктов с текущих 2,25-2,50% годовых".

"К утру среды ожидания "пиковой" ставки ФРС в первом полугодии 2023 года выросли с 3,75-4,00% до 4,25-4,50% годовых с 30%-ной вероятностью увидеть ее еще выше на 25-50 базисных пунктов. До этого ФРС ориентировала рынок на 4% годовых, поэтому пересмотр прогнозной траектории до вышеуказанных уровней может не вызвать новой волны падения, так как это уже учтено в ценах. Но ФРС может предпочесть более значительное ужесточение "финансовых условий" и сигнал по ставке выше текущих прогнозов рынка, таргетируя дальнейшее "заякоривание" инфляционных ожиданий и одновременно повышая риски рецессии в следующие 12-18 месяцев", - отмечает Полевой.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 сентября на 29,25 копейки, до 59,7751 руб./$1, и снизил официальный курс евро почти на 1,1 рубля, до 59,8368 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 29,44 копейки по отношению ко вторнику и составил 59,7707 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 25,71 копейки и составил 59,7703 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 406,153 млн, из которых $962,583 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 443,57 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал в среду на 1,14 рубля, до 59,8609 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 85,98 копейки, до 59,8337 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 74,163 млн, из которых EUR274,56 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR799,603 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) 14 сентября слегка снизились относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного подросла. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 1 базисный пункт - до 8,03% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 пункта - до 8,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла за день на 1 базисный пункт - до 8,26% годовых, процентная ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 базисных пункта - до 8,3% годовых, а на срок 6 месяцев - на 4 базисных пункта, до 8,32% годовых.