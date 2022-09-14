Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились в среду вслед за UST, отыгрывая данные об инфляции в США

Москва. 14 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в среду негативную динамику вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), которое было вызвано публикацией накануне данных об инфляции в США в августе, которая оказалась выше ожиданий аналитиков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов расширились за счет более активного роста процентных ставок отечественных евробондов по сравнению с американскими облигациями. Исключение составили лишь самые "длинные" выпуски евробондов России с погашением в 2043-2047 годах, которые умеренно подорожали.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 34 базисных пункта - до 60,49% от номинала (их доходность снизилась на 53 базисных пункта - до 10,13% годовых), самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подорожали на 88 базисных пунктов - до 52,73% от номинала (их доходность снизилась на 16 базисных пунктов - до 10,48% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2042 году подешевели на 550 базисных пунктов - до 55,57% от номинала (их доходность выросла на 102 базисных пункта - до 11,26% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 103 базисных пункта). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 9 базисных пунктов - до 51,97% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 25,05% годовых), с погашением в 2027 году - на 594 базисных пункта, до 51,11% от номинала (их доходность выросла на 284 базисных пункта - до 20,4% годовых), с погашением в 2029 году - на 126 базисных пунктов, до 44,66% от номинала (их доходность выросла на 59 базисных пунктов - до 19,87% годовых).

Облигации с погашением в 2030 году потеряли в стоимости 120 базисных пунктов, опустившись до 64,74% от номинала (их доходность выросла на 118 базисных пунктов - до 29,61% годовых), а самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 34 базисных пункта, до 68,48% от номинала (его доходность снизилась на 280 базисных пунктов - до 44,6% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 сентября ухудшилась под давлением негативной ценовой динамики US Treasuries, сформировавшейся еще накануне после публикации в США данных об инфляции в августе, усиливших опасения более агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом, что, в свою очередь, может негативно сказаться на темпах экономического роста. Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Ближайшее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября. По мнению экспертов, устойчивость инфляции в США заставит американский ЦБ сохранять "жесткую" риторику. Большинство аналитиков прогнозирует, что ставка ФРС на следующей неделе будет повышена на 75 базисных пунктов, при этом вероятность ее повышения сразу на 100 базисных пунктов с текущих 2,25-2,50% годовых стала оцениваться рынком почти в 40%.

Индексы Dow Jones Industrial Average (-3,9%) и Standard & Poor''s 500 (-4,3%) во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite (-5,2%) - с марта 2020 года после публикации данных об августовской инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 23,8% после скачка на 32,9% в предыдущем месяце. В том числе бензин подорожал на 25,6%, цены на электричество выросли на 15,8% (максимально с августа 1981 года), природный газ - на 33%. Между тем рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с мая 1979 года - 11,4%.

Индекс CPI в августе увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель продемонстировал нулевой рост при предполагавшемся снижении на 0,1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. Эксперты прогнозировали рост на 6,1% и 0,3% соответственно.

В среду стало известно, что цены производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах в августе выросли на 8,7% в годовом выражении после скачка на 9,8% в июле. Аналитики в среднем ожидали подъема на 8,8%. Относительно июля индекс снизился на 0,1%, совпав с прогнозом.