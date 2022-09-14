"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Palo Alto Networks с целевой ценой $225 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"14 сентября технологическая компания Palo Alto, специализирующаяся на решениях для информационной безопасности, провела первый в истории сплит акций, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Коэффициент сплита составил 3:1, то есть каждый держатель акций компании получил по 2 дополнительных акции к каждой имеющейся. Ранее с учетом высокой стоимости акций многие розничные инвесторы не могли себе позволить держать акции Palo Alto в портфеле, но теперь они получат такую возможность. Сплит повысит ликвидность акций и поспособствует притоку нового капитала".

Palo Alto Networks - глобальный лидер в области информационной и кибербезопасности.

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