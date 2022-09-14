Спрос на ОФЗ-ПД длиннее восьми лет, вероятно, пока будет сдержанным - Sber CIB

Спрос участников рынка ОФЗ на выпуски с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) длиннее восьми лет на вторичном рынке, вероятно, будет сдержанным до появления ясности с долгосрочными планами Минфина по заимствованиям и механизмом бюджетного правила, считают аналитики Sber CIB.

"Результаты возвращения Минфина на рынок госдолга неоднозначные. С одной стороны, весь предложенный объем бумаг был реализован, причем спрос в 2,5 раза превысил предложение. С другой стороны, премия к уровням вторичного рынка, наблюдавшимся до объявления аукциона, оказалась значительной - 9 б.п. к уровням, наблюдавшимся непосредственно перед объявлением условий аукциона. По крайней мере до появления ясности с долгосрочными планами Минфина по заимствованиям и механизмом бюджетного правила в ближайшее время спрос участников рынка на выпуски с фиксированным купоном длиннее восьми лет на вторичном рынке, вероятно, будет сдержанным. Доступные к размещению бумаги включают именно такие выпуски. Значительно больший потенциал снижения доходности сохраняется в сегменте кривой со сроками 2-6 лет", - отмечают эксперты в комментарии инвестбанка.

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