Рубль днем слегка подрастает к доллару и евро благодаря продажам валютной выручки экспортерами

Москва. 14 сентября. Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в среду днем; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине благодаря продажам валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров.

Курс доллара США составил 59,7025 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,695 руб./EUR1, подешевев на 20,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 20 копеек - до 59,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует позитивную динамику к доллару и евро на дневных торгах в среду, несмотря на негативный внешний фон (падающие мировые фондовые и товарные рынки), сформировавшийся накануне вечером после публикации в США данных об инфляции за август, оказавшейся выше ожиданий аналитиков. Европейские фондовые площадки опускаются к середине дня на 0,1-1,3%, российские фондовые индексы МосБиржи и РТС теряют 1,3-1,9%, падают также цены на нефть. Вместе с тем поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров.

Нефтяные котировки продолжают снижаться в среду днем после падения по итогам предыдущих торгов. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск составила $92,55 за баррель, что на 0,67% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $86,74 за баррель, что на 0,65% меньше итогового значения предыдущей сессии.

Нефтяной рынок продолжает находиться под давлением на фоне публикации данных по инфляции в США за август, которые привели к удорожанию доллара и сделали покупку нефти для многих трейдеров, пользующихся другими валютами, невыгодной.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом выражении. Инфляция хоть и замедлилась по сравнению с 8,5% в июле, но оказалась выше прогноза аналитиков на уровне 8,1%. Индекс CPI в августе увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель показал нулевой рост, при предполагавшемся снижении на 0,1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. Эксперты прогнозировали рост на 6,1% и 0,3% соответственно. Эти данные укрепили ожидания рынка относительно дальнейшего агрессивного повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании и возможного начала экономической рецессии, которая может привести к падению спроса на энергоресурсы.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения: в сентябре они выросли, вернувшись на апрельский уровень. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе. По данным опроса, в сентябре также выросла и наблюдаемая населением инфляция - до 21,5% с 20,5%. Банк России при принятии решений в области денежно-кредитной политики принимает во внимание в том числе и динамику инфляционных ожиданий. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ставке пройдет в пятницу, 16 сентября.

По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, "мировые рынки в полной мере прочувствовали "боль", которую в Джексон-Хоуле обещал глава ФРС: обвал акций на 4-5%, рост доходности US Treasuries до 3,50-3,75% годовых, падение сырья и золота, возобновившийся рост доллара. Устойчивость инфляции в США заставит ФРС сохранять "жесткую" риторику, укрепляя уверенность в повышении ставки на 75 базисных пунктов на следующей неделе при почти 40%-ной вероятности ее повышения сразу на 100 базисных пунктов с текущих 2,25-2,50% годовых".

"К утру среды ожидания "пиковой" ставки ФРС в первом полугодии 2023 года выросли с 3,75-4,00% до 4,25-4,50% годовых с 30%-ной вероятностью увидеть ее еще выше на 25-50 базисных пунктов. До этого ФРС ориентировала рынок на 4% годовых, поэтому пересмотр прогнозной траектории до вышеуказанных уровней может не вызвать новой волны падения, так как это уже учтено в ценах. Но ФРС может предпочесть более значительное ужесточение "финансовых условий" и сигнал по ставке выше текущих прогнозов рынка, таргетируя дальнейшее "заякоривание" инфляционных ожиданий и одновременно повышая риски рецессии в следующие 12-18 месяцев", - отмечает Полевой.

"Доллар США в среду утром вновь предпринимал попытки к росту, локально преодолевая отметку 60 руб./$1. Однако на данный момент явных драйверов к развороту "американца" в сторону устойчивого повышения не наблюдается. По нашим оценкам, технически сохраняется потенциал для укрепления рубля, при этом курс доллара в ходе торговой сессии может перейти в диапазон 59-60 руб./$1", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

"Пара "доллар/рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 59-61 руб./$1 в среду, при этом нельзя исключать небольшие продажи со стороны нерезидентов и спрос на валюту до конца текущей недели", - считает замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка снизились относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного подросла. Ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 1 базисный пункт - до 8,03% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 пункта - до 8,08% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла за день на 1 базисный пункт - до 8,26% годовых, процентная ставка на срок 3 месяца увеличилась на 3 базисных пункта - до 8,3% годовых, а на срок 6 месяцев - на 4 базисных пункта, до 8,32% годовых.