BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 459 руб

BCS Express открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Татнефти" с целью 459 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 437,5 рубля и ниже, потенциальная доходность: 12,5% (с потенциалом роста на 5% в курсовой стоимости, а также получении дивиденда с текущей дивидендной доходностью в 7,5%), говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля, отмечает эксперт Евгений Калянов.

Аналитик инвесткомпании указывает на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента:

- По итогам I полугодия 2022 года будут выплачены дивиденды в размере 32,71 руб. на акцию, дата закрытия реестра акционеров назначена на 11 октября, а последним днем для попадания в реестр является 7 октября.

- Прошлый дивиденд был выплачен в июле, в размере 16,14 руб. (по результатам 2021 года). После дивидендной отсечки произошел дивидендный "гэп", который был закрыт через месяц.

- Компания продолжает оставаться прозрачной и в отличие от "коллег по индустрии" раскрыла свои финансовые результаты за I полугодие 2022 года по МСФО, которые продемонстрировали существенный рост. Долг компании продолжил снижаться, достигнув 22 млрд руб., что с лихвой покрывается полученным кэшем в размере 214 млрд руб. и в результате показатель чистого долга является отрицательным.

По мнению Калянова, в качестве ключевых рисков выступают:

- Санкционное давление на Россию и крупных представителей ее бизнеса со стороны стран Запада

- Усиление проблем в мировой экономике (что влечет за собой сокращение потребления нефти, а падение спроса может повлечь и дальнейшее снижение цен на нефть).

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