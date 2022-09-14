Вероятно снижение рынка акций США в ближайшее время - Freedom Finance Global

Американский фондовый рынок будет корректироваться вниз в ближайшее время на опасениях структурной инфляции и достижения доходностью трежерис июньских максимумов, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

"Дополнительный негатив связан с традиционным для сентября "медвежьим" настроем биржевых игроков, отсутствием поддержки в виде обратного выкупа акций, а также неустойчивой технической картиной и возможным пересмотром корпоративных прогнозов. Не прибавляют оптимизма инвесторам продолжающаяся борьба с COVID-19 в Китае и энергетический кризис в Европе. Кроме того, возникла неопределенность по поводу потолка ставки в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому особое значение приобретают макроэкономические прогнозы Федрезерва, которые рынок ожидает получить по итогам заседания 20-21 сентября", - отмечает эксперт в комментарии.

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