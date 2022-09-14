Котировки акций Peloton могут быть под давлением в ближайший квартал - BCS Express

Котировки акций Peloton Interactive могут оставаться под давлением в течение ближайшего квартала на фоне негативного отношения инвесторов к убыточным компаниям в период ужесточения монетарной политики, но долгосрочная оценка бумаг эмитента позитивна, считают эксперты BCS Express.

"Очередная смена позиций в руководстве компании Peloton Interactive выглядит позитивно, особенно ввиду негативного фона в СМИ относительно Джона Фоли, в рамках руководства которого в последние годы были приняты ряд весьма спорных решений (покупка компании Precor, например). Стратегия Барри Маккарти же вполне понятна. Он продолжает формировать команду в рамках своей стратегии по перестройке Peloton из компании, ориентированной на продажу "железа" (тренажеров), в компанию, основной ценностью которой является подписка. С учетом предыдущих карьерных позиций Маккарти и уже предпринятых шагов за первые полгода руководства мы полагаем, что цель перестройки компании вполне достижима, - пишут аналитики в комментарии. - Ключевым для инвестиционного кейса компании сейчас является вопрос выхода на положительный денежный поток (прогнозируется менеджментом в I полугодии 2023 года). Стратегия уже дала первые позитивные плоды. В рамках II календарного квартала убыток по свободному денежному потоку сократился до $412 млн, что меньше, чем в среднем за прошедшие кварталы ($650 млн). Стоит отметить, что II квартал является сезонно самым слабым для бизнеса компании. С учетом стратегии по аутсорсу производства, сокращению запасов оборудования и переходу на продажу через посредников (в том числе Amazon) мы полагаем, что выход на положительный денежный поток вполне достижим к указанному сроку. Как следствие, мы сохраняем наш долгосрочный позитивный взгляд на акции компании, Но отмечаем, что в ближайший квартал акции компании могут оставаться под давлением на фоне негативного отношения инвесторов к убыточным компаниям в период ужесточения монетарной политики. Текущая рекомендация - "покупать", целевая цена - $11 за штуку (потенциал роста составляет 11% от текущего уровня).

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