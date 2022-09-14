Улучшенные прогнозы Starbucks по продажам и прибыли краткосрочно окажут поддержку цене акций - Инвестбанк Синара

Улучшенные прогнозы менеджмента Starbucks Corp. по продажам и прибыли на следующие три года окажут поддержку котировкам акций эмитента в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"Финансовый директор Starbucks Рэйчел Руджери в ежегодной презентации кофейного гиганта для инвесторов обнародовала улучшенные прогнозы по продажам и прибыли на следующие три года, повышение которых стало возможным благодаря планам быстрого расширения в Китае. Кроме того, свой вклад в увеличение выручки внесут, по мнению руководства, выросшие цены и продажи через цифровые каналы. Менеджмент также рассказал о планах возобновить в 2024 ф.г. выкуп акций: в течение следующих трех лет компания намерена заплатить акционерам $20 млрд. Озвученные планы нам представляются амбициозными, но реалистичными. Компания, по нашей оценке, способна увеличивать выручку в 2022-2025 ф.г. средним темпом 10%, однако рынок, судя по всему, учитывает это, оценивая Starbucks с высоким коэффициентом P/E 2023П на уровне 26,2. Мы положительно оцениваем новые прогнозы и считаем, что их повышение окажет поддержку котировкам компании в краткосрочной перспективе", - пишут эксперты в комментарии.

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