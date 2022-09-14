S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 3900-3950п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в среду торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3900-3950 пунктов, считают аналитики Freedom Finance Global.

"S&P 500 перешел к резкому снижению, оказавшись ниже 50-дневной скользящей средней, но сумел удержаться выше отметки 3900 пунктов, которая выступает для него сильной поддержкой. Вероятнее всего, вблизи этого уровня бенчмарк будет консолидироваться в узком диапазоне. RSI находится выше зоны перепроданности, MACD оттолкнулся от разворотной отметки вверх, что подтверждает вероятность боковой или нисходящей динамики", - отмечает аналитик Дмитрий Поздняков.

Августовские данные инфляции оказались хуже ожиданий, что спровоцировало резкое падение котировок широкого рынка, говорится в комментарии. В годовом исчислении общий индекс снизился до 8,3% по сравнению с 8,5% в июле. Базовый ИПЦ вырос на 6,3% г/г по сравнению с 5,9% в предыдущем месяце. Эти данные вызвали обеспокоенность инвесторов. Участники торгов опасаются, что после повышения ставки на 75 б. п. в сентябре ФРС может начать ужесточать монетарные условия более агрессивными темпами в том случае, если выяснится, что инфляция еще не достигла пика.

"Дополнительное давление на рынки оказывают данные опроса BofA управляющих фондами со 2 по 8 сентября: 72% респондентов заявили, что ожидают ослабления темпов экономического роста в следующем году, а наибольшая активность сейчас наблюдается в связи с длинными позициями в долларе", - указывает Поздняков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.