"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 1500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Группа Позитив" с целью 1500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,46%, стоп-приказ: 1175 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Московская биржа включила акции "Группы Позитив" в три индекса (широкого рынка, средней и малой капитализации, информационных технологий). На этом фоне ликвидность в бумаге может существенно вырасти, что сделает ее более привлекательной для инвесторов, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения восходящая тенденция продолжается. Цена тестирует пробитое сопротивление на уровне 1250 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1175 руб. риск на портфель составит 0,64%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Группа Позитив" - российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

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