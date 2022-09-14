Рынок акций РФ откатился к 2410п по индексу Мосбиржи на внешнем пессимизме, лидируют в откате финкомпании и металлурги

Москва. 14 сентября. Рынок акций РФ утром в среду ускорил снижение большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва по причине высокой инфляции; индекс Мосбиржи откатился в район 2410 пунктов во главе с бумагами финансовых и металлургических компаний.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2410,49 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1269,54 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,2%.

Доллар стоит 59,8 рубля (-0,1 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) (-3,2%), OZON (MOEX: OZON) (-2,6%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), НЛМК (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "Московской биржи" (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), ММК (MOEX: MAGN) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,1% и -1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -0,5% "префы"), "Газпрома" (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), МТС (MOEX: MTSS) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировые фондовые площадки вернулись продажи после данных о высокой инфляции в США. Рост потребительских цен остается серьезной проблемой для западных экономик, которые готовятся к наступлению рецессии. В среду в США выйдут оценки по инфляции производителей.

Утром в среду рынок акций РФ снизился, следуя за негативной динамикой зарубежных площадок, но вряд ли падение будет значительным, так как влияние внешних настроений еще с весны ограничено. Продажи за рубежом в середине недели также стихают, и инвесторы переключаются на надежды более низких данных по производственной инфляции США за август. Среди внутренних корпоративных новостей можно отметить общее собрание акционеров "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) по вопросу присоединения "Россетей" (MOEX: RSTI), а также предложение Минфина ввести экспортные пошлины на все виды удобрений на сумму около 105 млрд руб. в год, что негативно для сектора химической промышленности, отмечает Кожухова.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что реакция российского рынка акций на внешний негатив может оказаться непродолжительной. Впереди заседание ЦБ РФ, который может снизить ключевую ставку. Соответственно, привлекательность акций должна повыситься. Рубль между тем вполне способен продолжить укрепление из-за дефицита времени на конвертацию выручки экспортеров для налоговых платежей, полагает аналитик.

По оценке руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, данные об инфляции в США негативны для рынков, они подтверждают мнение большинства руководителей ФРС, что инфляционное давление остается высоким и широко распространенным в экономике, а для возвращения инфляции к цели требуется продолжение повышения ставок ускоренными темпами.

По данным Минтруда, потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg.

ФРС внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%.

Вышедшие данные увеличивают вероятность третьего подряд повышения ставки ФРС на 75 б.п. на заседании 20-21 сентября. Фактически этот сценарий и так был заложен в ожидания как основной. Теперь же котировки фьючерсов на ставку полностью исключили вариант повышения ставки на 50 б.п. (днем ранее она оценивалась в 9%) и начали закладывать 18%-ю вероятность повышения ставки на 100 б.п. На конец года теперь ожидается рост ставки до 4-4,25% годовых. Это должно способствовать повышению доходностей UST, укреплению доллара и давлению на цены рисковых активов, полагает Беленькая.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают временной консолидации индекса МосБиржи в районе 2400-2450 пунктов, однако в среднесрочной перспективе вероятно продолжение роста - поддержка может прийти со стороны дивидендных выплат от российских компаний, которые в этом году немного сдвинулись с середины на конец года.

Нефтяной рынок остается крайне волатильным: каждый день появляются новости, которые двигают котировки на несколько процентов внутри торговой сессии. В среду выйдет месячный отчет МЭА по рынку нефти, а также данные по недельным запасам нефти по данным EIA, которые, вероятно, в очередной раз окажут влияние на рынок.

Утром в среду на нефтяном рынке цены продолжают снижение на фоне ряда факторов - высокой инфляции в США, локдаунов в Китае, энергетического кризиса в Европе и роста доллара.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $92,51 за баррель (-0,7% и -0,9% во вторник), октябрьская цена WTI - $86,74 за баррель (-0,7% и -0,5% во вторник).

Нефтяной рынок находится под давлением после выхода данных по инфляции в США за август, которые привели к удорожанию доллара и сделали покупку нефти для многих трейдеров, пользующихся другими валютами, невыгодной.

При этом аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) уменьшили краткосрочный прогноз цен на нефть, сославшись на проблемы со стороны спроса. Теперь они ожидают, что средняя цена Brent в IV квартале составит $95 за баррель, а не $100 за баррель. Прогноз для WTI снижен до $91 за баррель с $97,50 за баррель. Несмотря на это эксперты банка прогнозируют, что рынок нефти вновь укрепится со второго квартала 2023 года.

Энергетический кризис в Европе может повлечь немало судебных исков, первый из которых, вероятно, затронет "Газпром" (MOEX: GAZP) и Uniper - ключевого клиента российской компании в Германии. Так, Uniper рассматривает возможность обращения в арбитражный суд для возмещения понесенных в этом году убытков на миллиарды евро, отмечают эксперты БКС.

В США индексы акций накануне обвалились на 3,9-5,2% во главе с Nasdaq, максимальными темпами c 2020 года, на данных об американской инфляции, которая оказалась выше прогнозов. Данные спровоцировали опасения о том, что ФРС придется повышать ставки более агрессивными темпами, чтобы сдержать рост потребительских цен, пишет Trading Economics.

В среду в Азии также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,8%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,3%), проседает Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,3-0,8%), но "плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,4%).

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 9,9%, при прогнозах роста на 10% после июльского роста на 10,1%. Показатель остается на максимальном более чем за 40 лет уровне.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-9,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-4,1%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,8%), бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,2%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+26,2%, до 397 рублей; за последние 5 торговых дней акции выросли более чем вдвое и обновили максимум с февраля 2019 года), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+16,7%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,3%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+3,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+3,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,99 млрд рублей (из них 2,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,64 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,02 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").