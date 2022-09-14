Индекс Мосбиржи завершит торги в зоне 2380-2450 пунктов - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи завершит торги в зоне 2380-2450 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Индекс Мосбиржи с начала торгов среды упал на 1,31%, до 2414,5 пункта, РТС снизился на 0,85%, до 1273,2 пункта, индекс голубых фишек опустился на 1,33%. Умеренный рост демонстрируют "Русгидро" (+0,92), Сургутнефтегаз (+0,09%), а также эмитенты второго и третьего эшелонов. В лидерах падения Росбанк (-6,80%), "ФосАгро" (-3,60%) и "Полюс" (-1,22%)", - отмечает аналитик.

По мнению Чернова, акции Росбанка оказались под давлением заявлений Владимира Потанина о передаче Интерросом до 50% акций банка в благотворительный фонд, принадлежащий бизнесмену. Распродажа акций "ФосАгро" обусловлена планами Минфина ввести экспортные пошлины на все виды удобрений на ближайшие полгода. На этом фоне вероятны снижение чистой выручки компании и отсрочка реализации ее инвестиционных проектов.

"Индекс Мосбиржи завершит торги в зоне 2380-2450 пунктов, индекс РТС к закрытию будет в диапазоне 1230-1340 пунктов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.