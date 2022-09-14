Инфляция в мире далека от стабилизации - Росбанк

Инфляция в мире далека от стабилизации, отмечается в комментарии Росбанка.

"Данные по инфляции в США за август не оправдали ожиданий экономистов о снижении на 0,1% м/м до 8,1% г/г, показав прирост на 0,1% относительно июля и достигнув годовой оценки в 8,3%. До релиза участники финансовых рынков надеялись, что инфляционный пик в США уже остался позади, как следствие, очередной прирост ИПЦ стал "холодным душем". S&P500 обвалился на 5%, доходность 2-летних US Treasuries прибавила более 25 бп до 3,77% годовых, доллар США резко укрепился (USD/CNY +0,5%, EUR/USD -1,3%). Если до публикации данных базовым сценарием были +75 б.п. в сентябре, +50 б.п. в октябре и +25 б.п. в декабре, то на текущий момент фьючерсы уже закладывают +75/+100 б.п. в сентябре, +75 б.п. в октябре и +25/+50 б.п. в декабре", - пишут эксперты банка.

По их мнению, опубликованный во вторник релиз еще раз показал, что инфляция в мире далека от стабилизации, и финансовым рынкам трудно обрести спокойствие по поводу действий монетарных регуляторов.

"Для российских активов интересно заметить, что вчера после релиза USD/RUB выдал "свечку" на 35 копеек вверх. Это чуть ли не первая выраженная реакция российской валюты на статданные из США, которую мы припоминаем за последние 6 месяцев", - подчеркивается в комментарии.

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