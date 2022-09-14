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Главная / Мнения аналитиков / BCS Express рекомендует покупать акции FleetСor с целью $287
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14 сентября 2022 года 12:33
BCS Express рекомендует покупать акции FleetСor с целью $287
BCS Express рекомендует покупать акции FleetCor Technologies с целевой ценой $287 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. Аналитики отмечают, что высокая рентабельность бизнеса компании (EBITDA маржа более 50%) обеспечивает устойчивый денежный поток. Умеренная долговая нагрузка позволяет компании активно покупать игроков сопутствующих отраслей. "FleetСor на текущий момент стоит 13 прибылей по (P/E=13х). Это ниже среднего значения за последние 5 лет в 1,5 раза. После пандемии показатели компании постепенно возвращаются к "нормализованным" значениям. Мы прогнозируем пятилетний CAGR выручки 10%, EBITDA маржу на уровне 51-55%. Это обеспечит возврат мультипликаторов к средним значениям, но с учетом изменившихся макроэкономических предпосылок. В итоге целевой коэффициент цена/прибыль (P/E) составит 16х (против 18х - среднего за 5 лет)", - пишут эксперты инвесткомпании. FleetСor - сервис для оплаты проезда, топлива и номеров в отелях. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-FLEETCOR-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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