BCS Express рекомендует покупать акции FleetСor с целью $287

BCS Express рекомендует покупать акции FleetCor Technologies с целевой ценой $287 за штуку, что предполагает потенциал роста 30% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

Аналитики отмечают, что высокая рентабельность бизнеса компании (EBITDA маржа более 50%) обеспечивает устойчивый денежный поток. Умеренная долговая нагрузка позволяет компании активно покупать игроков сопутствующих отраслей.

"FleetСor на текущий момент стоит 13 прибылей по (P/E=13х). Это ниже среднего значения за последние 5 лет в 1,5 раза. После пандемии показатели компании постепенно возвращаются к "нормализованным" значениям. Мы прогнозируем пятилетний CAGR выручки 10%, EBITDA маржу на уровне 51-55%. Это обеспечит возврат мультипликаторов к средним значениям, но с учетом изменившихся макроэкономических предпосылок. В итоге целевой коэффициент цена/прибыль (P/E) составит 16х (против 18х - среднего за 5 лет)", - пишут эксперты инвесткомпании.

FleetСor - сервис для оплаты проезда, топлива и номеров в отелях.

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