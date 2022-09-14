Нефтяные фьючерсы могут снизиться к уровню $90/барр. в среду - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные фьючерсы могут снизиться к уровню $90/барр. в среду, если данные по запасам от Минэнерго США покажут резкий рост, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Инфляция в США замедлилась слабее, чем прогнозировали аналитики. В результате доллар на глобальном рынке перешел к укреплению, что усилило давление на нефтяные котировки. Стоит также отметить, что вчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, в котором прогнозы по росту спроса на нефть не были снижены, оставшись на прежних уровнях. При этом более важными для рынка стали недельные данные по запасам от Американского института нефти - запасы нефти за неделю выросли сразу на 6,04 млн барр., в то время как ожидалось их снижение на 0,2 млн барр.", - отмечается в комментарии.

Фьючерсы Brent на этом фоне снижаются в среду на 0,99% и торгуются около $92,25/барр. По мнению экспертов, на динамику нефтяных котировок может повлиять публикация индекса цен производителей в США, статистики по промышленному производству в еврозоне, месячного отчета МЭА, а также недельных данных по запасам от Минэнерго США. Если официальная статистика также укажет на резкий рост запасов, то фьючерсы Brent могут снизиться в сторону $90/барр.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.