Цена нефти может снизиться к $91/барр. в среду - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может снизиться к уровню $91 за баррель на торгах в среду, полагают аналитики Sber CIB.

Курс рубля по отношению к доллару США, вероятно, останется на уровне 60 руб./$1 в среду, считают эксперты инвестбанка.

Инвесторам в среду будет предложен на аукционе Минфина единственный выпуск - 9-летние ОФЗ-26239 в объеме 10 млрд рублей. Если средневзвешенная доходность превысит 8,9%, рынок может отреагировать на это негативно, и доходности поднимутся еще на несколько базисных пунктов, отмечают в Sber CIB.

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