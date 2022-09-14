Котировки нефти пока останутся в диапазоне $90-93/барр. - ПСБ

Котировки нефти пока останутся в диапазоне $90-93 за баррель Brent, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Статистика США по инфляции за август оказала охлаждающий эффект на цены на нефть Brent, которые вчера завершили день в минусе на 1%, - отмечает аналитик. - Индекс доллара DXY на этом фоне во вторник резко подскочил до 110 пт. Статистика от API также вышла довольно слабой: запасы сырой нефти выросли на 6,03 млн барр., запасы дистиллятов - на 1,75 млн барр., а бензинов - сократились на 3,23 млн барр. Таким образом, пока факторы складываются не в пользу роста цен на сырье, но нефть в целом еще довольно устойчива, здесь, мы полагаем, что поддержкой выступает отсутствие прогресса по иранской ядерной сделке, а значит ниже риск профицита предложения при замедляющемся спросе. Мы сохраняем ожидания по нефти Brent на среду в диапазоне $90-93/барр.".

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